خبر في الجول - اتجاه لإقامة السوبر الإفريقي بحضور الجماهير

السبت، 22 مايو 2021 - 23:00

كتب : محمد الجزار

كأس السوبر الإفريقي

كشف مصدر داخل اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي عن وجود اتجاه داخل اللجنة لإقامة المباراة بحضور الجماهير.

ويلعب الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقام المباراة بملعب جاسم بن حمد الخاص بنادي السد القطري.

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وقال مصدر داخل اللجنة المنظمة للمباراة لـFilGoal.com: "اللجنة تنتظر قرار وزارة الصحة القطرية لتحديد نسبة حضور الجماهير في السوبر الإفريقي".

وأضاف "يأتي ذلك بسبب تخفيض قيود الإغلاق مؤخرا الخاصة بدولة قطر بعد انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والذي سيبدأ تطبيقها يوم 28 مايو هو يوم المباراة".

وأكمل "قد يتم تقديم موعد بداية تخفيض القيود غدا الأحد الموافق 23 مايو بدلا من 28 مايو، ومع تخفيف قيود الإغلاق تتجه النية للسماح بحضور الجماهير مع تطبيق بروتوكول وزارة الصحة القطرية".

وأتم تصريحاته "من المنتظر أن يتم الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة عن القرار النهائي والإجراءات المتبعة لحضور الجماهير مع تحديد الفئات التي سيتم السماح لها بحضور المواجهة".

وسبق وأن تم السماح لحضور الجماهير في مونديال الأندية السابق في قطر والذي شارك به الأهلي، بنسبة 30% من سعة ملاعب البطولة.

الأهلي نهضة بركان السوبر الإفريقي
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