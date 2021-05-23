الرجاء لـ في الجول: لم نتلق عرضا رسميا بشأن رحيمي من أي فريق مصري

كشف سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، أن ناديه لم يتلق أي مخاطبة رسمية سواء من الأهلي أو الزمالك، بشأن جناحه سفيان رحيمي.

وقال وهبي لـ FilGoal.com "لم يحدث أي تفاوض رسمي سواء من الأهلي أو الزمالك، بشأن جناح الفريق سفيان رحيمي".

وأردف "نعتمد على العروض الرسمية فقط ولم يتحدث معنا مسؤول رسمي من جانب أي ناد مصري".

وشدد "قد يكون هناك حديث تم بين وكيل سفيان رحيمي وأي من الناديين، لكن لم يصلنا أي شيء رسمي".

وفي وقت سابق، قالت جريدة المنتخب المغربية، إن الأهلي قد اقترب من ضم جناح الرجاء البيضاوي.

وأشارت الجريدة إلى أن الأهلي "اقترب من الوصول لصيغة نهائية لضم رحيمي خلال الانتقالات الصيفية".

وأضافت الجريدة: “ومن المنتظر أن يتم الكشف عن هذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة بعد أن لعب بدر بانون دورا كبيرا في إقناع نادي القرن بضم رحيمي لصفوفه".

صاحب الـ 24 عاما، يلعب على الجناحين الأيسر والأيمن، ويقدم موسما رائعا رفقة الرجاء.

وفاز رحيمي الابن البار للرجاء حيث لم يلعب لغيره، لقب دوري محلي، ولقب الكونفدرالية، والسوبر الإفريقي، مع فريقه، كما حصد كأس أمم إفريقيا للمحليين رفقة أسود الأطلس.

ولضم رحيمي، ينبغي على الأهلي التفريط في أحد أجانبه الموجودين ضمن قائمة الفريق، وهم مواطن رحيمي بدر بانون، والتونسي علي معلول، والمالي أليو ديانج، والنيجيري جونيور أجايي، والكونغولي والتر بواليا.

وقد يكون رحيمي ثاني تعاون على التوالي بين الأهلي والرجاء، بعد أن ضم الأحمر بانون من النادي البيضاوي الصيف الماضي.