المنتخب المغربية: الأهلي اقترب من الاتفاق النهائي لضم رحيمي الصيف المقبل

الخميس، 13 مايو 2021 - 16:23

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي

قالت جريدة المنتخب المغربية، إن الأهلي قد اقترب من ضم جناح الرجاء البيضاوي، سفيان رحيمي.

وأشارت الجريدة إلى أن الأهلي "اقترب من الوصول لصيغة نهائية لضم رحيمي خلال الانتقالات الصيفية".

وأضافت الجريدة: “ومن المنتظر أن يتم الكشف عن هذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة بعد أن لعب بدر بانون دورا كبيرا في إقناع نادي القرن بضم رحيمي لصفوفه".

أخبار متعلقة
الرجاء: مجموعتنا مع بيراميدز صعبة.. لدينا رحيمي أحد أبرز اللاعبين حاليا جوارديولا: رحيم جاهز لمواجهة برايتون.. وأجويرو يغيب لمدة 10 أيام رئيس سونيديب: القرعة لم تكن رحيمة بنا بمواجهة الأهلي لكن لا تنسوا ما حدث من منتخب النيجر

صاحب الـ 24 عاما، يلعب على الجناحين الأيسر والأيمن، ويقدم موسما رائعا رفقة الرجاء.

ففي 26 مباراة، سجل رحيمي 10 أهداف وصنع 8.

وفاز رحيمي الابن البار للرجاء حيث لم يلعب لغيره، لقب دوري محلي، ولقب الكونفدرالية، والسوبر الإفريقي، مع فريقه، كما حصد كأس أمم إفريقيا للمحليين رفقة أسود الأطلس.

ولضم رحيمي، ينبغي على الأهلي التفريط في أحد أجانبه الموجودين ضمن قائمة الفريق، وهم مواطن رحيمي بدر بانون، والتونسي علي معلول، والمالي أليو ديانج، والنيجيري جونيور أجايي، والكونغولي والتر بواليا.

وقد يكون رحيمي ثاني تعاون على التوالي بين الأهلي والرجاء، بعد أن ضم الأحمر بانون من النادي البيضاوي الصيف الماضي.

سفيان رحيمي الأهلي الرجاء
نرشح لكم
أخر الأخبار
كوبر يعود إلى إفريقيا ويتولى تدريب الكونغو الديمقراطية دقيقة | إفريقيا
الإسماعيلي لـ في الجول: ننتظر إقرار إيهاب جلال للائحة الجديدة.. وصرف مكافآت اللاعبين بعد عيد الفطر 11 دقيقة | الدوري المصري
"الحكماء الثلاثة".. 3 مدربين في وقت واحد لـ صنداونز 33 دقيقة | تقرير في الجول
المنتخب المغربية: الأهلي اقترب من الاتفاق النهائي لضم رحيمي الصيف المقبل ساعة | ميركاتو
مدرب صنداونز لـ في الجول: تستطيع رؤية تأثير موسيماني على الأهلي.. ومن الصعب إيجاد مثل معلول في إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 2 ساعة | المحترفون
وكيل لاوتارو يحذر إنتر: نريد فهم كيف سيكون وضع النادي في المستقبل 2 ساعة | الدوري الإيطالي
مدرب صنداونز: أجواء رمضان ساعدتنا في مصر.. ومهمتنا ضد الأهلي "وطنية" 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 3 3 مشاكل لـ الأهلي قبل القمة.. معضلة مستمرة وحل قد يسبب أزمة لـ الزمالك 4 3 مشاكل لـ الزمالك قبل القمة.. شيء ما فقده كارتيرون
قد ينال إعجابك