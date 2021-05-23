عبد الحفيظ: وجود الجمهور كان نقطة إيجابية في كأس العالم للأندية

الأحد، 23 مايو 2021 - 11:11

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - بايرن ميونيخ - كأس العالم للأندية 2020

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن غياب الجماهير عن مباراة نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي بالدوحة، مؤثر.

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وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "تواجد الجماهير كان نقطة إيجابية قوية وداعما قويا للفريق في مباريات كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية".

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وشدد "الفريق أغلق صفحة مباراة صنداونز في دوري أبطال إفريقيا، وأصبح التركيز على مباراة نهضة بركان، من أجل العودة للتتويج بكأس السوبر الإفريقي".

وشدد مدير الكرة على أن "الفريق أنهى المهمة الأولى له بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. مباراة صنداونز أصبحت ماضيا، والتفكير الآن في مباراة نهضة بركان".

ويخضع الأهلي، الذي يسافر من جنوب إفريقيا إلى الدوحة ويتوقف في ترانزيت في أسوان، لمسحة فور الوصول إلى قطر.

الأهلي نهضة بركان
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