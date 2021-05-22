مدرب صنداونز لـ في الجول: لم يكن لدينا أكثر مما قدمناه.. ونعتذر لـ موسيماني

السبت، 22 مايو 2021 - 21:37

كتب : محمد عبد العظيم

صنداونز - الأهلي

قدم رولاني موكوينا، أحد ثلاثة مدربين لفريق صنداونز، اعتذارا لبيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، والسابق للفريق الجنوب إفريقي، على ما تعرض له من بعض جمهور الفريق.

وشدد موكوينا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com أن فريقه "قدم كل ما لديه أمام الأهلي في المباراتين ولكنه لم يكن موفقا".

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وقال موكوينا لـ FilGoal.com: "قدمنا كل ما لدينا في مباراة اليوم ومباراة القاهرة ولم نكن موفقين. صنعنا فرص ولم نستغلها ولم يحالفنا الحظ".

وشدد "هذه هي كرة القدم، فعلنا كل ما بوسعنا ولعبنا بأسلوبنا. نشعر بالحزن من الخروج لكن لم يكن لدينا أكثر مما قدمناه".

وأردف "حزين مما حدث لـ بيتسو موسيماني ونعتذر له، الجميع هنا يحبه. لم أشاهد ما حدث تفصيلا ولكن هذا يحدث في كرة القدم لأن هناك بعض الجماهير المتعصبة".

وأوضح "ما حدث له حدث لي عندما عملت في الجهاز الفني لأورلاندو بايرتس. لا نؤيد تلك التصرفات ونرفضها تماما. من قام بذلك لا يمثل جماهيرنا ولا يعبر عنهم. جمهورنا لا يحب العنف، بل يحب النادي ويحب كرة القدم".

صنع لهم مجدا كبيرا وقادهم للفوز بأول لقب في تاريخهم في دوري أبطال إفريقيا والآن ها هو يقصيهم من البطولة ذاتها.

بيتسو موسيماني يحلق بالأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بإقصاء فريقه السابق ماميلودي صنداونز.

وتعادل الأهلي مع مضيفه صنداونز اليوم السبت إيجابيا بهدف لمثله في ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع النهائي.

وكان الأهلي فاز ذهابا في مصر بهدفين دون رد، ليتأهل بالفوز في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدف.

الأهلي صنداونز في إفريقيا
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