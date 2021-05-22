جمهور صنداونز يعترض حافلة الأهلي ويسب موسيماني قبل مواجهتهما

السبت، 22 مايو 2021 - 17:51

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي

اعترض جمهور ماميلودي صنداونز حافلة الأهلي قبل لقاء الفريقين اليوم السبت في ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت زوجة موسيماني، ومازولا موليفي الصحفي بموقع "سوكرلادوما" الجنوب إفريقي فيديو لجماهير صنداونز وهي تسب المدير الفني للأهلي.

وأشرف موسيماني على تدريب صنداونز لسبع سنوات وقادهم للظفر بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي في عام 2016.

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وتعادل الأهلي مع صنداونز إيجابيا بهدف لمثله ليضمن التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الترجي وشباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي.

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