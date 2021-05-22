الأهلي ضد الترجي.. تفوق أحمر في تاريخ المواجهات مع بطل تونس

ضرب الأهلي والترجي موعدا منتظرا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تأهل المارد الأحمر على حساب صنداونز الجنوب إفريقي.

وفاز الترجي على شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح.

ويلعب الأهلي ضد الترجي مباراة الذهاب في تونس، قبل أن يخوض لقاء العودة في مصر.

تعرف على مواعيد مباريات نصف النهائي

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

سبق للأهلي أن التقى مع الترجي 10 مرات في بطولات إفريقيا بواقع 20 مباراة بين الفريقين.

التفوق في المواجهات المباشرة جاء في صالح الأهلي الذي فاز في 8 مباريات وخسر أمام الترجي 4 مرات، وتعادل في 8 مباريات.

ويستعرض معكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الأهلي ضد الترجي في بطولات إفريقيا.

1990

في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا لعام 1990 كانت المواجهة الأولى بين الأهلي والترجي.

وانتهت المباراتين بالتعادل السلبي في الذهاب والإياب وفوز الترجي بركلات الترجيح 4-2.

2001

المواجهة الثانية بين الأهلي والترجي كانت في نصف نهائي البطولة عام 2001، وانتهى لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي.

وفي تونس انتهت المباراة بالتعادل 1-1 بالهدف الشهير لسيد عبد الحفيظ.

2007

لعب الأهلي ضد الترجي للمرة الثالثة في 2007 وكانت في دور المجموعات لدوري الأبطال، وفي القاهرة فاز الأهلي 3 – صفر وخسر في تونس بهدف.

2010

المواجهة الرابعة بين الأهلي والترجي كانت في نصف نهائي دوري الأبطال لعام 2010 وفاز الأهلي في القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز الترجي في تونس بهدف وتأهل للنهائي.

2011

المواجهة الخامسة بين الأهلي والترجي كانت في مجموعات دوري الأبطال عام 2011، وفاز الترجي في تونس بهدف، وانتهت مباراة العودة في القاهرة بهدف لكل فريق.

2012

المرة السادسة الذي يلتقي فيها الأهلي مع الترجي كانت في نهائي دوري الأبطال 2012، وتعادل الفريقين في الذهاب بهدف لكل فريق.

قبل أن يفوز الأهلي في رادس بهدفين لهدف ويتوج بلقب البطولة.

2015

سابع مواجهات الأهلي والترجي كانت في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عام 2015.

وفاز الأهلي في الذهاب بثلاثية دون رد، ثم فاز بمباراة الإياب في تونس بهدف دون رد.

2017

المواجهة الثامنة بين الأهلي والترجي كانت في دور الـ8 لدوري الأبطال عام 2017.

وانتهت مباراة الذهاب في مصر بالتعادل 2-2، وفي الإياب فاز الأهلي بهدفين لهدف وتأهل لنصف النهائي.

2018

شهدت نسخة دوري أبطال إفريقيا عام 2018 المواجهتين التاسعة والعاشرة بين الأهلي والترجي.

ولعب الفريقين في دور المجموعات وانتهت مباراة الذهاب في مصر بالتعادل السلبي، وفاز الأهلي في تونس بهدف دون رد.

ثم لعب الفريقين في النهائي وفاز الأهلي في الذهاب 3-1 وخسر الإياب في تونس 3-صفر وتوج الفريق التونسي باللقب.