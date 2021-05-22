بعد تأهل الأهلي.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مازال ممثل مصر في انتظار تحديد منافسه التالي.

الأهلي بلغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على ماميلودي صنداونز بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وفي الجهة الأخرى، يلعب الترجي مع شباب بلوزداد بعد قليل في لقاء الإياب بـ رادس، وبعد الخسارة ذهابا بهدفين في الجزائر.

مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للأهلي ستكون على أرض المتأهل بين الترجي وشباب بلوزداد.

وستكون المباراة أحد يومي 18 أو 19 يونيو المقبل.

أما مباراة الإياب التي ستكون في القاهرة، فستقام أحد يومي 25 أو 26 يونيو.

وسيكون نهائي البطولة يوم 17 يوليو المقبل على ملعب محمد الخامس بـ الدار البيضاء، عاصمة المغرب.