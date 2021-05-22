الترجي يعود ويهزم بلوزداد بركلات الترجيح ويضرب موعدا مع الأهلي في نصف النهائي

السبت، 22 مايو 2021 - 20:17

كتب : FilGoal

الترجي

نجح الترجي التونسي في العودة أمام شباب بلوزداد الجزائري، وفاز عليه في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ليتأهل لنصف النهائي.

وفاز الترجي على شباب بلوزداد بهدفين دون رد، ليعادل نتيجة مباراة الذهاب الذي خسرها الفريق التونسي بالنتيجة ذاتها في الجزائر.

لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح ويفوز الترجي على شباب بلوزداد بنتيجة 3-2، ليتأهل لنصف النهائي ويضرب موعدا مع الأهلي.

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وصف المباراة

سجل عبد الرؤوف بن غيث هدف الترجي في الدقيقة 68 بعد متابعة لكرة اصطدمت في العارضة من رأسية للمهاجم خالد عبد الباسط.

لتصل الكرة إلى بن غيث داخل منطقة الجزاء ليستلمها ويسدد على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 82 أجرى معين الشعباني المدير الفني للترجي تبديل بخروج الحارس معز بن شريفية ونزول فاروق بن مصطفى، تحسبا لتعادل فريقه وذهاب المباراة لركلات الترجيح.

وكما توقع معين الشعباني حدث في أرض الملعب ونجح محمد علي بن رمضان في تسجيل هدف التعادل للترجي في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت على يسار حارس شباب بلوزداد.

وبعد الهدف اعترض لاعبو شباب بلوزداد على الهدف وعلى حكم المباراة ليتوقف اللقاء لعدة دقائق مع نزول قوات الأمن لأرض الملعب لحماية طاقم التحكيم.

قبل أن تعود المباراة للاستكمال مرة أخرى في الدقيقة 90.

وينتهي الوقت الأصلي للمباراة بفوز الترجي بثنائية دون رد، لتذهب المواجهة إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

وكما راهن معين الشعباني المدير الفني للترجي على حارسه فاروق بن مصطفى قاد الحارس فريقه للفوز بركلات الترجيح.

وتصدى فاروق بن مصطفى لركلتي ترجيح أمام لاعبي شباب بلوزداد.

لتنتهي ركلات الترجيح بفوز الترجي بنتيجة 3-2 بعدما سجل للفريق التونسي كل من محمد علي بن رمضان وأنيس البدري وعبد الرؤوف بن غيث، وأهدر غيلان الشعلاني.

بينما سجل لشباب بلوزداد كل من خالد الجسمي وزكريا الدراوي وأهدر كل من أمير سعيود وعادل جرار وشمس الدين نساغ.

تعرف على مواعيد مباريات نصف النهائي

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