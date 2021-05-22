النجوم يتوعد عبر في الجول: انتظروا خصم 9 نقاط من الإسماعيلي.. ودفع الغرامة بفوائدها

السبت، 22 مايو 2021 - 18:31

كتب : حامد وجدي

النجوم - نجوم المستقبل

توعد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، إدارة الإسماعيلي بخصم مزيد من النقاط في رصيده.

وقال الطويلة في تصريحات لـ FilGoal.com: "المحكمة الرياضية الدولية أكدت قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي بسبب عدم تنفيذ حكم لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021 الماضي".

وأضاف "لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، أكدت أيضا عدم وجود أي رجعة في عدم خصم النقاط الثلاث".

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية - الخامس هذا الموسم.. سامح إسماعيل مديرا فنيا لـ النجوم شاهد – صلاح ونجوم ليفربول يقدمون قميص الفريق للموسم المقبل خبر في الجول - اتجاه في إنبي لإعادة كريم فؤاد إلى النجوم.. وعروض للاعب الطويلة: التصالح مع الإسماعيلي سيكون إهانة للنجوم بعد ما حدث

الطويلة أتبع "انتظروا قرار تغليظ العقوبات بالاتحاد الدولي لخصم 6 نقاط إضافية ليكون الإجمالي خصم 9 نقاط".

واستمر "ليس لدي أدنى مشكلة. سأحصل على القيمة المالية الخاصة بي وبفوائدها أيضا، وسيتم خصم الـ9 نقاط من الإسماعيلي".

رئيس النجوم أتم "لن يستطيع الإسماعيلي قيد لاعب واحد في الصيف إذا لم يحل الموضوع".

وكان عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف قد قال لـFilGoal.com: "قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي؟ نحن لجنة استئناف آخر جهة تقاضي يتم اللجوء لها، والقرار ساري ونافذ وتم إخطار الناديين وخصم الـ 3 نقاط من الإسماعيلي". (طالع التفاصيل)

وكان مصدر من الإسماعيلي قد أكد لـFilGoal.com على نية النادي للاستئناف على قرار خصم النقاط. (طالع التفاصيل)

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 26 نقطة من 22 مباراة.

ويلعب حاليا إبراهيم حسن لصفوف بيراميدز عقب قضاء موسم واحد فقط بقميص الزمالك.

في الدوري النجوم إبراهيم حسن
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سلبية مسحة بعثة الأهلي المسافرة إلى قطر 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الشناوي: لاعبو الأهلي دائما على قدر المسئولية.. وهدفنا السوبر الإفريقي 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ياسر إبراهيم: كنا رجال أمام صنداونز.. ونبدأ الاستعداد لـ السوبر مباشرة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
قمصان: التوفيق؟ البعض دائما يحاول التقليل مما يقدمه لاعبو الأهلي والجهاز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
النجوم يتوعد عبر في الجول: انتظروا خصم 9 نقاط من الإسماعيلي.. ودفع الغرامة بفوائدها ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مؤثر من موسيماني: ماذا أفعل أكثر لـ صنداونز لأجد منهم الاحترام؟ ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بعد تأهل الأهلي.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام بيرنلي
قد ينال إعجابك