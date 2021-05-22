النجوم يتوعد عبر في الجول: انتظروا خصم 9 نقاط من الإسماعيلي.. ودفع الغرامة بفوائدها
السبت، 22 مايو 2021 - 18:31
كتب : حامد وجدي
توعد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، إدارة الإسماعيلي بخصم مزيد من النقاط في رصيده.
إبراهيم حسن
النادي : بيراميدز
وقال الطويلة في تصريحات لـ FilGoal.com: "المحكمة الرياضية الدولية أكدت قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي بسبب عدم تنفيذ حكم لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021 الماضي".
وأضاف "لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، أكدت أيضا عدم وجود أي رجعة في عدم خصم النقاط الثلاث".
الطويلة أتبع "انتظروا قرار تغليظ العقوبات بالاتحاد الدولي لخصم 6 نقاط إضافية ليكون الإجمالي خصم 9 نقاط".
واستمر "ليس لدي أدنى مشكلة. سأحصل على القيمة المالية الخاصة بي وبفوائدها أيضا، وسيتم خصم الـ9 نقاط من الإسماعيلي".
رئيس النجوم أتم "لن يستطيع الإسماعيلي قيد لاعب واحد في الصيف إذا لم يحل الموضوع".
وكان عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف قد قال لـFilGoal.com: "قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي؟ نحن لجنة استئناف آخر جهة تقاضي يتم اللجوء لها، والقرار ساري ونافذ وتم إخطار الناديين وخصم الـ 3 نقاط من الإسماعيلي". (طالع التفاصيل)
وكان مصدر من الإسماعيلي قد أكد لـFilGoal.com على نية النادي للاستئناف على قرار خصم النقاط. (طالع التفاصيل)
ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 26 نقطة من 22 مباراة.
ويلعب حاليا إبراهيم حسن لصفوف بيراميدز عقب قضاء موسم واحد فقط بقميص الزمالك.