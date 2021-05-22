مؤتمر مؤثر من موسيماني: ماذا أفعل أكثر لـ صنداونز لأجد منهم الاحترام؟

بدا بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، متأثرا، بعد هجوم جمهور صنداونز فريقه السابق عليه، قبل تأهل الأحمر من بريتوريا إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي للمباراة، بحسب موقع سوكر لادوما: "أتذكر أول مرة جئت مع صنداونز لمواجهة سوبرسبورت يونايتد، كنت قد أمضيت مع سوبر سبورت سبعة أعوام، ولكننا محترفون وهذه كرة القدم. كان الأمر عاطفيا".

وأردف "ولكن اليوم لم أكن عاطفيا سوى عندما رأيت اللافتات خارج حافلة الفريق، وقيام الجمهور بإيقافها، ووجدت الجمهور يسبني ويسب والدتي. سألت نفسي، ماذا كان علي فعله لهذا الفريق لأجد منهم الاحترام؟".

وشدد "ما تركته في جنوب إفريقيا رصيد كبير، وفي يوم من الأيام سوف أكتب كتابا أسرد فيه رحلتي وكيف رحلت عن صنداونز رغم أنني تركت فريقا كبيرا. لقد رحلت بسلام وتصافحنا، ولن أتحدث أكثر من ذلك".

وأتم في تلك النقطة "تلك كرة القدم، أعرف من يقف خلف ما حدث. يشعر بالمرارة لرحيلي لكن كان علي التحرك قدما. لا أريد الحديث. من الممكن أن أريكم هاتفي بكل ما تلقيته من جنوب إفريقيا، لم يتخطوا رحيلي".

وعن المباراة قال: "حققنا هدفنا بالتأهل. أخذنا قرارات سيئة في بعض الأوقات. صن داونز استحوذ على الكرة أكثر، ولكن الاستحواذ لا يعني تحقيق الفوز".

وأشار إلى أن فكرة الحديث عن وجود ثغرات في دفاع الأهلي غير صحيحة بالمرة، قائلا: "نحن سجلنا ثلاثة أهداف في مرمى صن داونز، إذًا من هو الفريق الأضعف دفاعيا؟".

وأضاف موسيماني: "أمتلك لاعبين أصحاب أجسام قوية، وعملت على الضربات الثابتة، وكنت أعلم أنها الطريق الوحيد أمام صنداونز، ونجحت في خطتي، وقد أغلقت صفحة مباراة اليوم وأفكر حاليا في مباراة السوبر الإفريقي، ولا أشغل ذهني بمن سنواجهه في نصف النهائي".

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن مباريات دوري أبطال إفريقيا تبدأ من الدور ربع النهائي، وكلنا نعلم ذلك، والأدوار الأولى تمهيدية، وقد واصلنا طريقنا بنجاح خلال المراحل السابقة، ونسعى لاستكمال مشوار الدفاع عن اللقب.

واختتم موسيماني تصريحاته بتوجيه رسالة لجمهور الأهلي قال فيها: "أشكركم على الدعم وأطالبكم بالصبر حتى نحقق شيئا، وقد توجنا معا بلقب دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، واليوم وصلنا لنصف نهائي البطولة، ونركز حاليا على كأس السوبر الإفريقية".

صنع لهم مجدا كبيرا وقادهم للفوز بأول لقب في تاريخهم في دوري أبطال إفريقيا والآن ها هو يقصيهم من البطولة ذاتها.

بيتسو موسيماني يحلق بالأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بإقصاء فريقه السابق ماميلودي صنداونز.

وتعادل الأهلي مع مضيفه صنداونز اليوم السبت إيجابيا بهدف لمثله في ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع النهائي.

وكان الأهلي فاز ذهابا في مصر بهدفين دون رد، ليتأهل بالفوز في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدف.