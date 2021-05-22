مؤتمر مؤثر من موسيماني: ماذا أفعل أكثر لـ صنداونز لأجد منهم الاحترام؟
السبت، 22 مايو 2021 - 18:17
كتب : FilGoal
بدا بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، متأثرا، بعد هجوم جمهور صنداونز فريقه السابق عليه، قبل تأهل الأحمر من بريتوريا إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي للمباراة، بحسب موقع سوكر لادوما: "أتذكر أول مرة جئت مع صنداونز لمواجهة سوبرسبورت يونايتد، كنت قد أمضيت مع سوبر سبورت سبعة أعوام، ولكننا محترفون وهذه كرة القدم. كان الأمر عاطفيا".
وأردف "ولكن اليوم لم أكن عاطفيا سوى عندما رأيت اللافتات خارج حافلة الفريق، وقيام الجمهور بإيقافها، ووجدت الجمهور يسبني ويسب والدتي. سألت نفسي، ماذا كان علي فعله لهذا الفريق لأجد منهم الاحترام؟".
وشدد "ما تركته في جنوب إفريقيا رصيد كبير، وفي يوم من الأيام سوف أكتب كتابا أسرد فيه رحلتي وكيف رحلت عن صنداونز رغم أنني تركت فريقا كبيرا. لقد رحلت بسلام وتصافحنا، ولن أتحدث أكثر من ذلك".
وأتم في تلك النقطة "تلك كرة القدم، أعرف من يقف خلف ما حدث. يشعر بالمرارة لرحيلي لكن كان علي التحرك قدما. لا أريد الحديث. من الممكن أن أريكم هاتفي بكل ما تلقيته من جنوب إفريقيا، لم يتخطوا رحيلي".
وعن المباراة قال: "حققنا هدفنا بالتأهل. أخذنا قرارات سيئة في بعض الأوقات. صن داونز استحوذ على الكرة أكثر، ولكن الاستحواذ لا يعني تحقيق الفوز".
وأشار إلى أن فكرة الحديث عن وجود ثغرات في دفاع الأهلي غير صحيحة بالمرة، قائلا: "نحن سجلنا ثلاثة أهداف في مرمى صن داونز، إذًا من هو الفريق الأضعف دفاعيا؟".
وأضاف موسيماني: "أمتلك لاعبين أصحاب أجسام قوية، وعملت على الضربات الثابتة، وكنت أعلم أنها الطريق الوحيد أمام صنداونز، ونجحت في خطتي، وقد أغلقت صفحة مباراة اليوم وأفكر حاليا في مباراة السوبر الإفريقي، ولا أشغل ذهني بمن سنواجهه في نصف النهائي".
وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن مباريات دوري أبطال إفريقيا تبدأ من الدور ربع النهائي، وكلنا نعلم ذلك، والأدوار الأولى تمهيدية، وقد واصلنا طريقنا بنجاح خلال المراحل السابقة، ونسعى لاستكمال مشوار الدفاع عن اللقب.
واختتم موسيماني تصريحاته بتوجيه رسالة لجمهور الأهلي قال فيها: "أشكركم على الدعم وأطالبكم بالصبر حتى نحقق شيئا، وقد توجنا معا بلقب دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، واليوم وصلنا لنصف نهائي البطولة، ونركز حاليا على كأس السوبر الإفريقية".
صنع لهم مجدا كبيرا وقادهم للفوز بأول لقب في تاريخهم في دوري أبطال إفريقيا والآن ها هو يقصيهم من البطولة ذاتها.
بيتسو موسيماني يحلق بالأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بإقصاء فريقه السابق ماميلودي صنداونز.
وتعادل الأهلي مع مضيفه صنداونز اليوم السبت إيجابيا بهدف لمثله في ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع النهائي.
وكان الأهلي فاز ذهابا في مصر بهدفين دون رد، ليتأهل بالفوز في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدف.