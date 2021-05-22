إيقاف حسام حسن 4 مباريات.. وإحالة مذكرة الأهلي إلى إدارة المسابقات

أعلنت لجنة المسابقات عدة قرارات أبرزها إيقاف حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، وكذلك إحالة مذكرة الأهلي بشأن شباب الزمالك إلى إدارة مسابقات المراحل السنية.

وجاءت القرارات كالآتي:

مباراة الاتحاد السكندري × المصري البورسعيدي

- إيقاف حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي، خلال مباراة فريقه أمام النادي المصري.

- إيقاف مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة لحصوله على الانذار الثالث في مباراة فريقه أمام المصري.

- منع محمد عبد الجليل عامل غرفة ملابس الاتحاد من مرافقة الفريق خلال مبارياته على أرضه وخارجها حتى نهاية الموسم 2020/2021، وتغريمه 50 ألف جنيه.

- تغريم عمرو محمود طبيب فريق الاتحاد 20 ألف جنيه، لما بدر منه خلال مباراة الفريق مع المصري.

- توقيع غرامة مالية على المصري 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب 3 دقائق في بداية المباراة.

مذكرة الأهلي

أحالت إدارة المسابقات، المذكرة الواردة من النادي الأهلي بشأن ايقاف عدد من اللاعبين الشباب والناشئين بنادي الزمالك إلى إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد للرد على ما جاء بها.

واحتج الأهلي في مذكرة للاتحاد المصري لكرة القدم على مشاركة جعفر قائلا إن اللاعب موقوف.(التفاصيل)

بينما برر طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين في الزمالك صحة موقف اللاعب بأن الاتحاد المصري لكرة القدم أخطر النادي بإمكانية مشاركة اللاعب في المباريات بداية من 20 مايو الجاري. (التفاصيل)