طارق يحيى لـ في الجول: احتجاج الأهلي لاتحاد الكرة؟ لسنا طرفا ولدينا خطاب رسمي بقانونية مشاركتهم

رد طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك على خطاب الأهلي الموجه لاتحاد الكرة بشأن مشاركة سيف جعفر ضد طلائع الجيش.

الأهلي تقدم باحتجاج طالب فيها الأخير بـ"تنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للبطولات المختلفة" وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي. (طالع التفاصيل)

وصرّح طارق يحيى عبر FilGoal.com، قائلا: "لدينا خطاب رسمي أظهرناه سلفا يؤكد تلقي خطابا من اتحاد الكرة يوم 20 مايو بقانونية مشاركة خماسي فريق الشباب ومن بينهم سيف فاروق جعفر بداية من يوم 20 مايو وبالتالي موقفنا القانوني سليم باعتراف اتحاد الكرة نفسه، ولسنا طرفا فيما يقوله الأهلي".

وأضاف "بيان الأهلي يزعم أن بداية سريان إيقاف اللاعبين بدءا من المباراة الفاصلة التي حددها اتحاد الكرة كلقاء فاصل على لقب بطولة الجمهورية مواليد 99 التي فزت بها بالفعل بحكم اللوائح والقوانين المنظمة لها وبالتالي المباراة هذه باطلة ولا نعترف أو نعتد بها".

وأتم "اتحاد الكرة حدد يوم 26 مايو لهذه المباراة والزمالك في نفس اليوم سيلعب آخر مباراة له في دوري 2003 أمام إنبي ولا نعلم كيف يمكن لنا خوض مباراتين في نفس التوقيت في مكانيين مختلفيين".

وسبق أن صرّح طارق يحيى عقب مواجهة طلائع الجيش عبر قناة الزمالك قائلا: "فيما يخصى مشاركة سيف جعفر، فقد تلقينا خطابا من اتحاد الكرة يسمح بمشاركته هو وأحمد عيد ويحيى مفتاح وسيف سيد وعمر ياسر كمال".

وتابع: "الخطاب يسمح بمشاركة الخماسي اعتبارًا من 20 مايو". (طالع التفاصيل)

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت الخماسي السالف ذكره بالإيقاف 8 مباريات ورامة 100 ألف جنيه يوم 13 أبريل الماضي، بالإضافة إلى إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.

وجاء ذلك بعدما قدّم الأهلي شكوى ضد عاشور، وزملائه، بعد انتشار فيديو لهم، وصفه الأحمر بأنه يحمل "تجاوزات غير لائقة" من اللاعب وزملائه ارتكبوها عقب مباراة الناديين يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية للاعبين مواليد 1999.

وأوضح الأهلي أنه أرفق بالشكوى خمسة فيديوهات للاعبين تتضمن "سباب وشتائم وألفاظ خارجة" ضد الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه السابق وكيانه وجمهوره.