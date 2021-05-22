الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش

أرسل الأهلي مذكرة اليوم السبت إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالب فيها الأخير بـ"تنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للبطولات المختلفة" وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي، وذلك بعد مشاركة سيف جعفر مع الزمالك يوم الخميس ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

وشدد الأهلي على "تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك (أحمد عيد - سيف جعفر – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد) ثمانية مباريات وتغريمهم 100 ألف جنيه جراء تجاوزات أخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الجمهورية مواليد ٩٩ والتي أقيمت في 11 إبريل الماضي".

وأضاف "على أن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد ٩٩ والتي حدد اتحاد الكرة لها يوم 26 مايو الجاري، وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف جعفر في مباراة ناديه ضد طلائع الجيش في الدوري يوم الخميس مخالفة للوائح والقوانين".

واستمر بيان الأهلي "ويستند النادي في مذكرته التي أرسلها لاتحاد الكرة إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها البند الثاني من المادة الخامسة في لائحة المسابقات – الإنذارات والإيقافات – ونصه: اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليه الإيقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية، بطولات الجمهورية أو دوري القطاعات، إلا بعد إيقافه. فإذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب، فإنه يستكمل إيقافه في المسابقة المصعد إليها".

وواصل "وفي ضوء قرار اتحاد الكرة الذي قرر إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل دوري ٩٩، هذا يؤكد ويعني أن المسابقة لم تنته. ولا يحق لأي من لاعبي الزمالك الموقوفين المشاركة في المسابقة المصعدين إليها إلا بعد تنفيذ الإيقاف في بقية مباريات المسابقة المقيدين بها والموقوفين فيها".

وفي ختام مذكرته أوضح الأهلي "مشاركة أي من هؤلاء اللاعبين يتنافى مع سلامة الموقف القانوني للمسابقة التي يشاركون فيها ما لم يتم تطبيق نص اللوائح الخاص بالإنذارات والإيقافات. النادي يتمسك بحقوقه المشروعة في المسابقة التي يشارك فيها بتطبيق اللوائح والقوانين، ولن يفرط في هذه الحقوق تحت أي ظروف وفق الأطر القانونية واللائحية".

وصرح طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين في الزمالك ولاعب ومدرب الفريق السابق، يوم الخميس أنه تلقى خطابا من اتحاد الكرة يفيد بالسماح للاعبين الخمسة، المذكورين سلفا، بالمشاركة في المباريات بداية من يوم 20 مايو.

بينما صرح سيف جعفر يوم الخميس بأن إيقافه انتهى قبل آخر مباراتين للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش.

ونشبت أزمة إثر لقاء الأهلي والزمالك في ختام دوري الجمهورية في 11 إبريل الماضي، وبعدما احتفل كلاهما بالتتويج باللقب قرر اتحاد الكرة إقامة لقاء فاصل.

وبعد المباراة، أوقف الاتحاد لاعبي الزمالك بعدما اتهمهم الأهلي بـ"سوء السلوك" وقدم شكوى مرفقة بفيديو.