سيف جعفر لـ في الجول: كيف أُوقف في 11 إبريل وأبدأ العقوبة يوم 26 مايو؟

السبت، 22 مايو 2021 - 14:30

كتب : بسام أبو بكر

سيف فاروق جعفر

استنكر سيف جعفر لاعب الزمالك احتجاج الأهلي على مشاركته في مباراة فريقه ضد طلائع الجيش يوم الخميس في لقاء حسمه الأول بنتيجة 2-1 في الدوري المصري الممتاز.

واحتج الأهلي في مذكرة للاتحاد المصري لكرة القدم على مشاركة جعفر. (التفاصيل)

بينما برر طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين في الزمالك صحة موقف اللاعب. (التفاصيل)

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وقال جعفر لـ FilGoal.com:"لا أعرف لماذا كل هذه الضجة على مشاركتي، موقفي قانوني بنسبة مليون بالمائة. النادي يمتلك خطابا من اتحاد الكرة بأحقية المشاركة".

وواصل "أنا وزملائي في فريق الشباب خضعنا لعقوبة الإيقاف 8 مباريات، بدءا من مباراة حرس الحدود في كأس مصر ونهاية بلقاء القمة في 10 مايو الماضي".

واستمر "كيف يتم إيقافي يوم 11 إبريل وأنفذ العقوبة يوم 26 مايو؟ لو ألغيت بطولة 99 أو لم تستكمل، كيف سيكون الموقف؟".

ونشبت أزمة إثر لقاء الأهلي والزمالك في ختام دوري الجمهورية في 11 إبريل الماضي، وبعدما احتفل كلاهما بالتتويج باللقب قرر اتحاد الكرة إقامة لقاء فاصل.

وبعد المباراة، أوقف الاتحاد عددا من لاعبي الزمالك، بينهم سيف جعفر، بعدما اتهمهم الأهلي بـ"سوء السلوك" وقدم شكوى مرفقة بفيديو.

سيف جعفر الزمالك
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