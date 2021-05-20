الزمالك: تلقينا خطابا من اتحاد الكرة يسمح بمشاركة سيف جعفر و4 آخرين الخميس، 20 مايو 2021 - 23:35 كتب : إبراهيم رمضان الزمالك - بيان رسمي الزمالك في الدوري الدوري المصري نرشح لكم أخر الأخبار رومانو: برشلونة حسم صفقتي أجويرو وديباي 8 دقيقة | الدوري الإسباني سيف فاروق جعفر يكشف ما قاله كارتيرون قبل مشاركته.. ورد على أزمة إيقافه 17 دقيقة | الدوري المصري بسيوني: قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك.. التعادل كان النتيجة العادلة للقاء 25 دقيقة | الدوري المصري الزمالك: تلقينا خطابا من اتحاد الكرة يسمح بمشاركة سيف جعفر و4 آخرين 26 دقيقة | الدوري المصري كارتيرون: أتمنى بقاء ساسي.. وفخور بما قدمه كل اللاعبين ضد طلائع الجيش 26 دقيقة | الدوري المصري زعيم الثغر يواصل التخبط.. المصري يحقق فوزه العاشر ويؤمن المركز الثالث بانتصاره على الاتحاد 41 دقيقة | الدوري المصري في لقاء الأهداف الجميلة.. الزمالك ينتصر على الطلائع +90 59 دقيقة | الدوري المصري عودة غير مكتملة.. مونزا يكتفي بهدفين ويودع حلم الصعود للدوري الإيطالي ساعة | الدوري الإيطالي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الزمالك: تلقينا خطابا من اتحاد الكرة يسمح بمشاركة سيف جعفر و4 آخرين في لقاء الأهداف الجميلة.. الزمالك ينتصر على الطلائع +90 كارتيرون: أتمنى بقاء ساسي.. وفخور بما قدمه كل اللاعبين ضد طلائع الجيش سيف فاروق جعفر يكشف ما قاله كارتيرون قبل مشاركته.. ورد على أزمة إيقافه الأهلي: أفشة يشارك في المران وجاهز لمواجهة صنداونز.. سلبية مسحة الفريق الأكثر مشاهدة 1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني أمس اليوم غدا الدوري المصري 2 الزمالك 1 طلائع الجيش انتهت الدوري المصري 1 المصري 0 الاتحاد السكندري انتهت الدوري المصري 0 الجونة 0 غزل المحلة انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 أبها 2 الاتحاد انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الوحدة 1 ضمك انتهت الدوري المصري - إنبـي - وادي دجلة لم تبدأ 21:00 الدوري الإسباني - ليفانتي - قادش لم تبدأ 21:00 الدوري السويسري - لوزان - يانج بويز لم تبدأ 20:30 الدوري السويسري - لوزيرن - لوجانو لم تبدأ 20:30 الدوري السويسري - سيرفيتي - سانت جالن لم تبدأ 20:30 دوري أبطال إفريقيا - ماميلودي صنداونز - الأهلي لم تبدأ 15:00 دوري أبطال إفريقيا - الترجي - شباب بلوزداد لم تبدأ 18:00 دوري أبطال إفريقيا - سيمبا - كايزر تشيفز لم تبدأ 15:00 دوري أبطال إفريقيا - الوداد الرياضي - مولودية الجزائر لم تبدأ 18:00 الدوري الإسباني - إيبار - برشلونة لم تبدأ 18:00 قد ينال إعجابك