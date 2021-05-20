الزمالك: تلقينا خطابا من اتحاد الكرة يسمح بمشاركة سيف جعفر و4 آخرين

الخميس، 20 مايو 2021 - 23:35

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

الزمالك في الدوري الدوري المصري
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