بي إن سبورتس: ميسي قرر الاستمرار مع برشلونة

السبت، 22 مايو 2021 - 13:09

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة

كشفت شبكة "بي إن سبورتس" قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي بالاستمرار مع برشلونة الإسباني.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وينتهي عقد ميسي مع البلاوجرانا بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بالانتقال لعديد الأندية في صفقة انتقال حر.

ويعد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وإنتر ضمن أبرز الأندية التي ارتبط اسمها بأفضل لاعب في العالم 6 مرات.

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وكان الصيف الماضي حاسما في مشوار ميسي مع برشلونة، إذ طلب الرحيل عن صفوف النادي قبل موسم واحد على انتهاء تعاقده، إلا أنه قرر البقاء لنهاية الموسم الجاري.

وسبق أن أشارت تقارير فرنسية إلى ضغط عائلة ميسي على اللاعب للانتقال إلى باريس سان جيرمان. (طالع التفاصيل)

وكما انتظر مانشستر سيتي قرار ميسي من أجل بدء التفاوض معه وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية. (طالع التفاصيل)

فيما كشفت شبكة "Tyc Spots" الأرجنتينية من قبل أن انضمام أجويرو قد يعني بقاء مواطنه في برشلونة. (طالع التفاصيل)

ميسي يغيب عن مباراة إيبار اليوم في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، إذ انتهت حظوظ الفريق الكتالوني في حصد اللقب.

وأصدر النادي الكاتالوني بيانا أوضح فيه غياب ميسي عن مران الجمعة، بإذن من المدرب رونالد كومان، وعدم مشاركته في اللقاء لـ"يحصل على راحة" قبل كوبا أمريكا التي تنطلق الشهر المقبل.

وشارك ميسي (33 عاما) في 47 مباراة في الموسم الجاري وسجل 38 هدفا وأرسل 14 تمريرة حاسمة.

ليونيل ميسي برشلونة الدوري الإسباني
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