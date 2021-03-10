أولى خطوات التجديد مع ميسي.. تقرير: برشلونة يفاوض أجويرو

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 19:35

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو في منتخب الأرجنتين

بدأت إدارة برشلونة اتخاذ خطوات التجديد لليونيل ميسي نجم الفريق، والتي تبدأ بالتعاقد مع سيرجيو أجويرو.

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة
مانشستر سيتي

وبحسب شبكة "Tyc Spots" الأرجنتينية، فإن إدارة برشلونة الجديد برئاسة جوان لابورتا قدمت عرضا لـ أجويرو هداف مانشستر سيتي للانضمام للفريق في الموسم المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم، مثلما ينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم أيضا.

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محاولة استقطاب أجويرو للعب لبرشلونة تأتي لصداقته القوية مع ميسي.

إذ يرى لابورتا أن وجود الهداف الأرجنتيني سيقنع ميسي بالتجديد والبقاء مع برشلونة.

وأشار تقرير الشبكة إلى أن أول تواصل بين لابورتا وأجويرو جاء خلال الحملة الانتخابية للرئيس الجديد.

إلا أن بعد نجاح لابورتا، تواصلت الإدارة مع أجويرو بشكل رسمي للحصول على توقيعه.

وكان أجويرو قد صرح في بث عبر موقع "تويتش" قبل أيام، وقال: "من لا يحب اللعب بجوار ليو؟" في تصريح أثار الكثير من الجدل.

ويعد أجويرو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي.

وانتقل أجويرو لسيتي عام 2011 من أتليتكو مدريد.

وشارك أجويرو (32 عاما) في 381 مباراة مع سيتي وسجل 256 هدفا.

وفاز أجويرو بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات.

ليونيل ميسي سيرجيو أجويرو مانشستر سيتي برشلونة
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