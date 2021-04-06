ماركا: سيتي ينتظر رفض ميسي التجديد لبرشلونة للتفاوض معه

تنتظر إدارة مانشستر سيتي تحديد ليونيل ميسي لموقفه مع برشلونة من أجل التفاوض للانضمام للفريق في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن إدارة سيتي لن تقدم أي عروض لميسي إلا إذا كان الأرجنتيني سيستمر مع برشلونة حتى لا يكون العرض بلا قيمة.

وأشار التقرير إلى أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، مهتم بتدريب ميسي مرة أخرى بعدما دربه في برشلونة في الفترة ما بين 2008 وحتى 2012.

وأوضح التقرير أن في حالة عدم تجديد ميسي لعقده مع برشلونة، فإن إدارة مانشستر سيتي ستعرض عليه الانضمام للفريق لمدة 3 مواسم بالإضافة للعب في أحد الأندية التي تمتلكها المجموعة المالكة للنادي "سيتي جروب" في أمريكا أو أستراليا.

وينتهي عقد ميسي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بالمجان في الصيف المقبل.

ولم يتوصل ميسي حتى الآن لاتفاق مع إدارة برشلونة لتجديد تعاقده.

لكن نجاح جوان لابورتا في الانتخابات الرئاسية قد يقنع ميسي بتجديد عقده.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قد أشارت إلى أن ميسي يرغب في معرفة خطط لابورتا في تطوير فريق كرة القدم قبل أن يبدأ التفاوض حول تجديد تعاقده.