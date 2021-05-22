تايمز: سيتي يمدد عقد فرناندينيو موسما

قالت صحيفة تايمز البريطانية إن مانشستر سيتي اتفق مع لاعبه فرناندينيو على تمديد العقد لموسم إضافي لينتهي في 2022.

فيرناندينيو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وكان متوقعا رحيل البرازيلي البالغ عمره 36 عاما بنهاية الموسم الجاري.

لكن في ظل اعتماد المدرب بيب جوارديولا عليه كثيرا يبدو أنه سيستمر لموسم آخر مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك لاعب الوسط في 34 مباراة في الموسم الجاري وسجل هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويقضي فرناندينيو موسمه الثامن مع فريق سيتيزينس وشارك إجمالا في 348 مباراة وسجل 24 هدفا وأرسل 28 تمريرة حاسمة.

وتوج بـ13 لقبا مع الفريق.

ويستعد فرناندينيو لأهم مباراة ربما في مسيرته مع سيتي، حين يواجه تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو الجاري.

ويخوض سيتي نهائي الأبطال لأول مرة في تاريخه.