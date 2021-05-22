مواعيد مباريات اليوم 22 مايو 2021.. الأهلي يتحدى صنداونز ويوم المصير في إسبانيا

السبت، 22 مايو 2021 - 10:10

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر الأهلي

يحل الأهلي ضيفا على ماميلودي صنداونز اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وتنقل beIN 4 المباراة التي تنطلق الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وفي التوقيت ذاته يلعب سيمبا التنزاني ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال وتنقل beIN 3 المباراة.

بينما في السادسة مساء يستضيف الترجي فريق شباب بلوزداد (beIN 3) ويلعب الوداد ضد مولودية الجزائر (beIN 4).

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ويسدل الستار اليوم على الدوري الإسباني الذي يتصارع عليه أتليتكو مدريد وريال مدريد.

تنطلق المباريات في السادسة مساء ويكفي أتليتكو الفوز ليتوج بطلا حين يحل ضيفا على ريال بلد الوليد (beIN 2).

بينما يلعب ريال مدريد ضد ضيفه فياريال (beIN 1 Premium) ويحتاج للفوز وألا ينتصر أتليتكو ليتوج الأول بطلا.

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