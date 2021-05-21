حدث تاريخي.. ظهور أول لطاقم تحكيمي نسائي كامل يدير مباراة في كوبا ليبرتادوريس

الجمعة، 21 مايو 2021 - 21:17

كتب : إسلام أحمد

الحكمة البرازيلية إيدينا ألفيش باتيستا

عيّن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" طاقم تحكيم نسائي بالكامل لإدارة مباراة ديفينسا إي خوستيسيا الأرجنتيني ضد إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كوبا ليبرتادوريس.

وهو ما وصفه الحساب الرسمي لاتحاد أمريكا الجنوبية بـ "تاريخيلإنها المرة الأولى التي يقود فيها طاقم تحكيم نسائي بالكامل مباراة في المسابقة القارية.

المباراة لن تؤثر نتيتجها على موقف الفريقين، إذ حجز الفريق الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي باحتلال وصافة الترتيب خلف بالميراس حامل اللقب، بينما يلعب ديل فايي من أجل حجز بطاقة تؤهله للمشاركة في كوبا سود أمريكانا بدءا من دور الـ 16.

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وستقود البرازيلية إيدينا ألفيش المباراة تحكيميا ويعاونها مواطنتها نوزا باك، والتشيلية سيندي ناهولكوي، وحكمة ربعة ماريا كاربخال.

وستتواجد الأرجنتينية سبارينا لويس كحكمة مساعدة، والبرازيلية أنا باولا دي أوليفيرا كحكم فيديو مساعد.

وكانت النسخة الماضية قد شهدت تواجد نسائي لأول مرة في تاريخ البطولة، إذ أصبحت الأرجنتينية ماريانا دي ألميدا أول حكمة تظهر في تاريخ بطولة كوبا ليبرتادوريس، في مباراة راسينج كلوب الأرجنتيني وناسيونال الباراجوياني. (طالع التفاصيل)

تعيين الأرجنتينية جاء في الساعات الأخيرة عقب اكتشاف إصابة طاقم التحكيم البرازيلي بـ فيروس كورونا.

ولن تكون تلك المرة الأولى التي يظهر عنصر نسائي في مباراة لفريق ديفينسا إي خوستيسيا في كوبا ليبرتادوريس إذ حدث الأمر ذاته بطريقة مشابه الموسم الماضي، وكانت أيضا ضد خصم إكوادوري وهو ديلفين.

بسبب إصابة الحكم المساعد والرابع بـ فيروس كورونا تم تعيين الأرجنتينية ديانا مالوني حكمة مساعدة للمباراة، وانتهت بفوز الفريق الأرجنتيني 3-0.

وسبق أن عُينت البرازيلية إيدينا ألفيش كأول حكمة تدير مباراة في كأس العالم للأندية بمباراة المركز الخامس بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي والدحيل القطري.

وعاونها مواطنتها نوزا باك والأرجنتينية ماريانا دي ألميدا. (طالع التفاصيل)

الجدير بالذكر أن إيدينا ألفيش ظهرت كحكمة رابعة في مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ بالمربع الذهبي لكأس العالم للأندية 2020 والتي انتهت بخسارة الأهلي 2-0. (طالع التفاصيل)

كوبا ليبرتادوريس ديفنيسا إي خوستيسيا إنديبندينتي ديل فايي إيدينا ألفيش
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