مونديال الأندية - لأول مرة في تاريخ البطولة.. طاقم تحكيم نسائي يدير مواجهة الدحيل وأولسان

ستصبح البرازيلية إيدينا ألفيش باتيستا أول حكمة تدير مباراة في كأس العالم للأندية بمباراة المركز الخامس بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي والدحيل القطري.

ويعاونها البرازيلية نوزا باك والأرجنتينية ماريانا دي ألميدا.

وانضمت الحكمات الثلاث في إطار سعى الاتحاد الدولي "فيفا" في زيادة الاعتماد على عنصر التحكيم النسائي.

وسبق أن تواجدن الحكمات الثلاث في كأس العالم تحت 17 عاما في الهند وكأس العالم للسيدات 2019.

Referee designations FCWC - Match for 5th place: @ulsanFC 🆚@DuhailSC (7 Feb. 2021) Referee: Edina ALVES BATISTA 🇧🇷 ASR 1: Neuza BACK 🇧🇷 ASR 2: Mariana DE ALMEIDA 🇦🇷 4th Off. Abdelkader ZITOUNI 🇵🇫 Res ASR: Humberto PANJOJ 🇬🇹 VAR: Nicolas GALLO 🇨🇴 AVAR: Julio BASCUNAN 🇨🇱#ClubWC pic.twitter.com/LwauQTcqJ5 — FIFA Media (@fifamedia) February 6, 2021

وتعد دي ألميدا أول حكمة تظهر في مباراة بتاريخ مسابقة كوبا ليبرتادوريس عندما تواجدت في مواجهة راسينج كلوب الأرجنتيني وناسيونال الباراجوياني. (طالع التفاصيل)

وستتواجد إيدينا ألفيش في مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف النهائي كحكم رابع. (طالع التفاصيل)

وكان الدحيل قد خسر من الأهلي بهدف دون مقابل، فيما خسر أولسان بطل آسيا من أونال تيجيريس بطل أمريكا الشمالية بنتيجة 2-1.