مونديال الأندية - لأول مرة في تاريخ البطولة.. طاقم تحكيم نسائي يدير مواجهة الدحيل وأولسان

السبت، 06 فبراير 2021 - 13:29

كتب : FilGoal

الحكمة البرازيلية إيدينا ألفيش باتيستا

ستصبح البرازيلية إيدينا ألفيش باتيستا أول حكمة تدير مباراة في كأس العالم للأندية بمباراة المركز الخامس بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي والدحيل القطري.

ويعاونها البرازيلية نوزا باك والأرجنتينية ماريانا دي ألميدا.

وانضمت الحكمات الثلاث في إطار سعى الاتحاد الدولي "فيفا" في زيادة الاعتماد على عنصر التحكيم النسائي.

وسبق أن تواجدن الحكمات الثلاث في كأس العالم تحت 17 عاما في الهند وكأس العالم للسيدات 2019.

وتعد دي ألميدا أول حكمة تظهر في مباراة بتاريخ مسابقة كوبا ليبرتادوريس عندما تواجدت في مواجهة راسينج كلوب الأرجنتيني وناسيونال الباراجوياني. (طالع التفاصيل)

وستتواجد إيدينا ألفيش في مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف النهائي كحكم رابع. (طالع التفاصيل)

وكان الدحيل قد خسر من الأهلي بهدف دون مقابل، فيما خسر أولسان بطل آسيا من أونال تيجيريس بطل أمريكا الشمالية بنتيجة 2-1.

الدحيل القطري أولسان هيواندي كأس العالم للأندية
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