كوبا ليبرتادوريس – بسبب كورونا.. ظهور أول عنصر تحكيم نسائي في تاريخ البطولة

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 11:24

كتب : إسلام أحمد

ماريانا دي ألميدا

أصبحت الأرجنتينية ماريانا دي ألميدا أول حكمة تظهر في تاريخ بطولة كوبا ليبرتادوريس، في مباراة راسينج كلوب الأرجنتيني وناسيونال الباراجوياني.

تعيين الأرجنتينية جاء في الساعات الأخيرة عقب اكتشاف إصابة طاقم التحكيم البرازيلي بـ فيروس كورونا.

وعُين حكمين من تشيلي ومثلهما من الأرجنتين من بينهما ألميدا كحكم مساعد لإدارة المباراة التي انتهت بخسارة الفريق الأرجنتيني 1-0.

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الأمر ذاته تكرر في مباراة ديفينسيا خوستسيا الأرجنتيني ضد ضيفه ديلفين الإكوادوري.

وبسبب إصابة الحكم المساعد والرابع بـ فيروس كورونا تم تعيين الأرجنتينية ديانا مالوني حكمة مساعدة للمباراة، التي انتهت بفوز كتيبة المدرب هيرنان كريسبو 3-0.

وسبق أن ظهرت ماريانا في 12 مباراة بالدوري الأرجنتيني كحكم مساعد منها 5 للموسم المنصرم.

كوبا ليبرتادوريس
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