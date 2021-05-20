بسبب أحداث كولومبيا.. ماركا: الأرجنتين تستضيف كوبا أمريكا 2021 بالكامل

الخميس، 20 مايو 2021 - 20:58

كتب : FilGoal

كوبا أمريكا

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إسناد تنظيم بطولة كوبا أمريكا 2021 للأرجنتين بالكامل دون شراكة مع كولومبيا بحسب صحفية "ماركا" بنسختها الكولومبية.

وأوضحت "ماركا" أنها علمت من أحد المصادر المقربة من "كونميبول" أن قرار إسناد تنظيم البطولة للأرجنتين بالكامل سيصدر بشكل رسمي خلال ساعات.

ويأتي القرار بسبب الاحتجاجات والتظاهرات المستمرة في كولومبيا بشأن الأوضاع السياسية المعقدة. (طالع التفاصيل)

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وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين مباريات المجموعة الأولى للبطولة، على أن تستضيف كولومبيا مباريات المجموعة الثانية.

ووفقا لعدة مصادر فأن اتحاد أمريكا الجنوبية طلب من نظيره الأرجنتيني إخبار ناديي إنديبندينتي وراسينج بتحضير ملعبيهما لاستضافة البطولة.

ومن المفترض أن تستضيف الأرجنتين البطولة على 4 ملاعب، وفي حال استضافت البطولة بمفردها سيصبح عدد الملاعب 6.

وتقام النسخة الـ47 من البطولة في الفترة ما بين 13 يونيو وحتى 10 يوليو.

كوبا أمريكا
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