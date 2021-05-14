كوبا ليبرتادوريس – مينيرو يتفوق على أمريكا دي كالي في "مناخ حرب"

انتصر أتليتكو مينيرو البرازيلي على أمريكا دي كالي الكولومبي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكوبا ليبرتادوريس بنتيجة 3-1 وحصد بطاقة التأهل.

مباراة أقيمت في ستاديو روميليو مارتينيز في مدينة برانكوييا الكولومبية شهدت أحداثا "حربية" خارج الملعب أثرت على سير اللقاء.

وتمر كولومبيا بأحداث سياسية في ظل التظاهرات المحلية ضد الحكومة، وهو ما تسبب بنقل مباريات التي تستضيفها الأندية الكولومبية بالجولة الثالثة من كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا إلى باراجواي. (طالع التفاصيل)

في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم، توقفت المباراة 7 مرات بسبب انتشار الغاز المسيل للدموع خارج ملعب المباراة في ظل تظاهر المئات.

التظاهرات شهدت إلقاء الحجارة والقنابل مقابل الرصاصات المطاطية من الشرطة المحلية.

شبكة "UOL" البرازيلية أوضحت أن مباراة أقيمت في "مناخ حرب"، وأشارت إلى توقف المباراة بعد مرور 40 دقيقة من الشوط الأول والنتيجة حينها كانت تشير إلى التعادل 1-1.

TENSÃO NA COLÔMBIA! O Atlético-MG está no meio de uma verdadeira guerra na Libertadores. A confusão em volta do estádio está afetando muito os jogadores de Galo e América de Cali em campo por conta do gás de pimenta Crédito: Twitter/HaroldCovillaB pic.twitter.com/ck6afi9iQo — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) May 14, 2021

واضطر أندريس كونا الحكم الأوروجوياني إيقاف المباراة للمرة الثالثة من أجل تخلص اللاعبين من أثار الغاز المسيل للدموع، ومن ثم دخل لاعبو الفريقين لغرفة الملابس لمدة 9 دقائق وعادوا مرة أخرى لاستكمال الشوط الأول والذي لم يشهد أي شيء سوى تمريرات حتى انطلاق صافرة النهاية وحينها كان الشوط الأول قد وصل للدقيقة 60.

نفس الأمر تكرر في الشوط الثاني في ظل استمرار الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خارج الملعب طول أحداث المباراة، ليصل عدد التوقفات إلى 7.

وكانت مباراة أتليتكو جونيور وريفر بليت الأرجنتيني -أول أمس- قد شهدت نفس تكرار الأحداث لكن بشكل أقل حدة وتوقفت فقط لمدة دقيقتين.

أحداث المباراة

هالك تقدم بالهدف الأول للفريق البرازيلي في الدقيقة 21 وسجل بعد 3 دقائق سانتياجو مورينو هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني سجل جيلريمي أرانا هدف التقدم لمينيرو في الدقيقة 54.

وتعرض كيفين أنديرادي للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

وأنهى التشيلي إدواردو فارجاس اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة +97 للضيوف، فوز حسم بطاقة التأهل لأتليتكو مينيرو بعدما ارتفع رصيدهم إلى 10 نقاط.

بينما توقف رصيد دي كالي عند نقطة واحدة في المركز الأخير بترتيب المجموعة الثامنة.

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