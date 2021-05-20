على متن طائرة خاصة.. بعثة بيراميدز تصل نيجيريا لمواجهة إنيمبا

وصلت بعثة نادي بيراميدز، اليوم الخميس، إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة إنيمبا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب بيراميدز ضد إنيمبا في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية، يوم الأحد المقبل.

وهبطت طائرة بيراميدز في مدينة بورت هاركوت النيجيرية، على أن تنتقل مباشرة إلى مدينة أبا التي تُقام بها المباراة.

وسافرت البعثة إلى نيجيريا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد على اللاعبين.

وكان بيراميدز قد انتصر على إنيمبا في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1.