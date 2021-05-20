كلوب: ليفربول عاد إلى المسار الصحيح.. لم أتوقع ذلك أبدا

الخميس، 20 مايو 2021 - 13:16

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف فيرمينو في بيرنلي

يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن فريقه عاد إلى المسار الصحيح، بعدما اقترب من إنهاء الموسم باحتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفاز ليفربول على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب تيرف مور، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الرابع قبل جولة من نهاية الموسم.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا يمكن أن أكون أكثر سعادة، لأكون صادقًا. لم أتوقع ذلك أبدا".

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وأضاف المدرب الألماني "كنت أعلم أن هذا الموسم بالنسبة لنا موسم صعب وصعب بشكل لا يصدق".

وأكمل "آخر مرة كنا في المراكز الأربعة الأولى كان يوم 14 فبراير الماضي، لأننا لم نفز بالعديد من المباريات منذ ذلك الحين. لكن الآن نعود إلى المسار الصحيح".

وتابع "إذا فزنا يوم الأحد فربما نتأهل لدوري ابطال اوروبا. من الجنون أننا نقترب على هذا الحد، لكننا لم نحسم ذلك بعد".

واستمر "عندما تفوز في نصف النهائي تذهب إلى النهائي. هذا هو المكان الذي نحن فيه وسنقدم كل ما لدينا للفوز بذلك أيضا".

وأتم "قدمنا مباراة جيدة بما فيه الكفاية أمام بيرنلي وعلينا التأكد من أننا سنكون جيدين بما فيه الكفاية أمام كريستال بالاس يوم الأحد".

في طريقه لبلوغ التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، تخطى ليفربول عائق بيرنلي بثلاثية.

سجل روبرتو فيرمينو، وناثان فيليبس، وأليكس تشامبيرلين ثلاثية الحمر أمام بيرنلي.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ66 مرتقيا للمركز الرابع على حساب ليستر سيتي بفارق الأهداف.

سيلعب ليفربول مباراته الختامية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ضد كريستال بالاس يوم الأحد على ملعب أنفيلد، فيما يلعب ليستر على ملعبه ضد توتنام.

يورجن كلوب ليفربول بيرنلي
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