مران الأهلي – التركيز على الجانب الخططي.. وتدريبات قوية للحراس

خاض النادي الأهلي مرانا قويا اليوم الأربعاء، على أحد ملاعب جامعة بريتوريا في جنوب إفريقيا، ركز فيه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على الجانب الفني والخططي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية من موسيماني شرح فيها بعض المهام الفنية الخاص باللاعبين.

وركز موسيماني على الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة صندوانز.

وخاض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية قبل إجراء تقسيمة بينهم لتطبيق بعض الجمل الفنية.

وأجرى موسيماني تقسيمة داخل الملعب، نفذ فيها العديد من الجمل الفنية كما درب اللاعبين على الطريقة التي يرغب في تطبيقها ضد صندوانز.

وخاض محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ثلاثي حراسة المرمى مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشهد مران الحراس تدريبات متنوعة، اشتملت على التصويب من زوايا مختلفة من الملعب.