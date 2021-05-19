فينجادا يبدأ مباشرة عمله كمدير فني لاتحاد الكرة

بدأ البرتغالي نيلو فينجادا عمله كمدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء.

مهمة البرتغالي بدأت بجمع البيانات والمعلومات اللازمة لطبيعة مهمته، وذلك فور وصوله القاهرة، حسبما أعلن اتحاد الكرة.

وكان فينجادا قد أجّل قدومه إلى القاهرة للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في بلاده.

وتعاقد الاتحاد المصري مع فينجادا لتولي مهمة المدير الفني للاتحاد وهي المهمة التي يبني عليها الاتحاد المصري آمالا كبيرة لوضع استراتيجية فنية لمنتخباته الوطنية ومسابقاته المحلية بجميع مراحلها السنية وفئاتها المختلفة.

وكان اتحاد الكرة قد وجه الشكر في فبراير الماضي لـ محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

وقاد فينجادا الزمالك موسم 2003-2004 وتوج ببطولة الدوري بسجل قياسي دون هزيمة بعد الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر المصري السعودي.

وقاد فينجادا قيادة منتخب مصر الأوليمبي لكنه رحل بعد الفشل في التأهل لأولمبياد بكين 2008.

وكان المدرب البرتغالي قاب قوسين أو أدنى من تولي قيادة الأهلي خلفا لمانويل جوزيه في 2009، لكنه اعتذر عن عدم تولي المسوؤلية لأسباب أسرية بعد أيام من الاتفاق.