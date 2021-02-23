اتحاد الكرة يوجه الشكر لمديره الفني

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 15:35

كتب : FilGoal

محمود سعد نجم الزمالك السابق

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر لـ محمود سعد المدير الفني للاتحاد.

وجاء بيان اتحاد الكرة:

"قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عمل الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وتوجيه الشكر له عما قدمه خلال الفترة السابقة".

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وأضاف "مع استكمال إعادة هيكلة الإدارة الفنية بالاتحاد ومناقشة الأسماء المرشحة خلال الاجتماع المقبل للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد".

وتم عُين محمود سعد لخلافة فاروق جعفر كمدير فني لاتحاد الكرة، في الوقت الذي تعاقد فيه المنتخب مع الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وخلال تلك الفترة تولى تدريب منتخب مصر كلا من هيكتور كوبر وخافيير أجيري وأخيرا حسام البدري أثناء تواجد سعد في اتحاد الكرة.

وسبق أن عمل محمود سعد (68 عاما) مدربا مساعدا في الزمالك أكثر من ولاية وتولى تدريب القناة والمريخ السوداني ومنتخب لبنان.

محمد سعد اتحاد الكرة
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