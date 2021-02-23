اتحاد الكرة يوجه الشكر لمديره الفني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر لـ محمود سعد المدير الفني للاتحاد.

وجاء بيان اتحاد الكرة:

"قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عمل الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وتوجيه الشكر له عما قدمه خلال الفترة السابقة".

وأضاف "مع استكمال إعادة هيكلة الإدارة الفنية بالاتحاد ومناقشة الأسماء المرشحة خلال الاجتماع المقبل للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد".

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عمل الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وتوجيه الشكر له عما قدمه خلال الفترة السابقة مع استكمال إعادة هيكلة الإدارة الفنية بالاتحاد ومناقشة الأسماء المرشحة خلال الاجتماع المقبل للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد. #EFA pic.twitter.com/TiCY1gjsNr — EFA.eg (@EFA) February 23, 2021

وتم عُين محمود سعد لخلافة فاروق جعفر كمدير فني لاتحاد الكرة، في الوقت الذي تعاقد فيه المنتخب مع الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وخلال تلك الفترة تولى تدريب منتخب مصر كلا من هيكتور كوبر وخافيير أجيري وأخيرا حسام البدري أثناء تواجد سعد في اتحاد الكرة.

وسبق أن عمل محمود سعد (68 عاما) مدربا مساعدا في الزمالك أكثر من ولاية وتولى تدريب القناة والمريخ السوداني ومنتخب لبنان.