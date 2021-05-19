تقارير: الأرجنتين تستعد لاستضافة كوبا أمريكا 2021 دون كولومبيا

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 13:35

كتب : FilGoal

كوبا أمريكا 2020

باتت بطولة كوبا أمريكا 2021 مهددة بالتغيير من جديد في ظل المظاهرات المنتشرة في كولومبيا ضد الحكومة.

وبحسب النسخة الأرجنتينية من صحيفة "أس" فأن أوروجواي وباراجواي أصبحا من الدول المحتملة أن تستضيف البطولة رفقة الأرجنتين بدلا من كولومبيا قبل أقل من شهر لاستضافة البطولة.

وأبدى ألبرتو فيرنانديز رئيس الأرجنتين استعداد البلاد لاستضافة كوبا أمريكا بشكل كامل، إذ قال في تصريح لصحيفة "إل ناسيون": "يمكننا تحليل تنظيم كوبا أمريكا بالكامل طالما أن الجميع يلتزم بصرامة بشروط الضوابط والبروتوكولات".

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ووفقا لعدة مصادر فأن اتحاد أمريكا الجنوبية طلب من نظيره الأرجنتيني إخبار ناديي إنديبندينتي وراسينج بتحضير ملعبيهما لاستضافة البطولة.

ومن المفترض أن تستضيف الأرجنتين البطولة على 4 ملاعب، وفي حال استضافت البطولة بمفردها سيصبح عدد الملاعب 6.

ومن المفترض أن تستضيف الأرجنتين مباريات المجموعة الأولى بينما تسضيف كولومبيا مباريات المجموعة الثانية، إذ تقسم المنتخبات العشرة على مجموعتين.

وصار استضافة كولومبيا نهائيات كوبا أمريكا صعبا بسبب الوضع السياسي المُعقد في كولومبيا والتظاهرات والمشاكل التي ظهرت في مباريات كوبا ليبرتادوريس الأخيرة خاصة مباراة أمريكا دي كالي وأتليتكو مينيرو إذ توقفت 7 مرات بسبب مظاهرات الجماهير خارج الملعب وإطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع.

وينتظر اتحاد أمريكا الجنوبية قرارا من الحكومة الكولومبية لمعرفة إمكانية استضافة البطولة بالتنظيم المشترك أمام إسنادها فقط للأرجنتين.

إرنستو لوسينا وزير الرياضة الكولومبي صرّح من قبل: "الحوار الصريح هو ما نحتاجه اليوم. دعونا نستخدم كوبا أمريكا كرمز للسلام. اليوم كولومبيا أكثر من أي وقت مضى يحتاج إلى كأس أمريكا أكثر من 2001".

وتحمل النسخة المقبلة رقم 47 وتقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا.

وتقام البطولة بـ 10 منتخبات فقط بعد انسحاب قطر وإستراليا لتضارب المواعيد مع التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم.

وتقسم المنتخبات الـ 10 إلى مجموعتين كل مجموعة تضم 5، ويتأهل أول 4 من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب.

ومن المقرر أن تفتتح البطولة في الثالث عشر من يونيو المقبل في الأرجنتين بينما سيقام النهائي في كولومبيا في العاشر من يوليو.

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