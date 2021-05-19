قائمة ألمانيا - عودة مولر وتواجد موسيالا على رأس 26 لاعبا لـ يورو 2020

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 13:09

كتب : FilGoal

ألمانيا - إسبانيا

أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا قائمته المكونة من 26 لاعبا لخوض نهائيات يورو 2020.

ويقع المنتخب الألماني في المجموعة السادسة والتي تضم فرنسا بطل العالم والبرتغال حامل اللقب النسخة الماضية وبطل دوري الأمم الأوروبية والمجر.

وعاد توماس مولر لقائمة الناسيونال مانشافت لأول مرة منذ 2018، منذ غيابه عقب نهاية مشوار المنتخب في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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وضمت القائمة جمال موسيالا الذي فضّل ارتداء قميص منتخب ألمانيا على حساب نظيره الإنجليزي، وسبق له الظهور من قبل بقميص المنتخب الألماني في مباراتين.

ويغيب مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني بسبب إجراءه عملية جراحية، فيما فضّل ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند الغياب عن البطولة استعدادا للموسم المقبل.

وستكون تلك البطولة الأخيرة ليواكيم لوف المدير الفني مع المنتخب الألماني بعدما أعلن رحيله في وقت سابق، لتنتهي المهمة التي بدأت منذ 2006.

قائمة ألمانيا:

حراسة المرمى: بيرند لينو (أرسنال الإنجليزي) – مانويل نوير (بايرن ميونيخ) – كيفين تراب (إينتراخت فرانكفورت)

الدفاع: ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنجلابخ) – روبن جوسنيس (أتالانتا الإيطالي) – كريستان جونتر (فرايبورج) – مارسيل هالستينبرج (ريد بول لايبزج) – ماتس هوملز (بوروسيا دورتموند) – لوكاس كلوستيرمان (ريد بول لايبزج) – روبن كوش (ليدز يونايتد الإنجليزي) – أنطونيو روديجير (تشيلسي الإنجليزي) – نيكلاس سوله (بايرن ميونيخ)

الوسط: إيمري تشان (بوروسيا دورتموند) – ليون جوريتسكا (بايرن ميونيخ) – إلكاي جوندجان (مانشستر سيتي الإنجليزي) – كاي هافريتز (تشيلسي الإنجليزي) – يوناس هوفمان (بوروسيا مونشنجلابخ) – يوزوا كيميتش (بايرن ميونيخ) – توني كروس (ريال مدريد) - فلوريان نيهاوس (بوروسيا مونشنجلابخ).

الهجوم: سيرجي جنابري (بايرن ميونيخ) - توماس مولر (بايرن ميونيخ) – جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) –– ليروي ساني (بايرن ميونيخ) – كيفين فولاند (موناكو الفرنسي) – تيمو فيرنر (تشيلسي الإنجليزي)

منتخب ألمانيا يورو 2020
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