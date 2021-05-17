تأكد غياب تير شتيجن عن يورو 2020

تأكد غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن عن منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 الشهر المقبل بسبب الإصابة.

وأفاد نادي برشلونة في بيان "سيخضع تير شتيجن يوم الخميس لتدخل جراحي في الركبة اليمنى بمدينة مالمو السويدية، تحت إشراف الدكتور هكان ألفريدسون وأطباء نادي برشلونة".

فيما قال تير شتيجن عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أشعر بخيبة أمل بسبب الهزيمة أمام سلتا فيجو وأننا الآن لم يعد بإمكاننا الفوز بالدوري الإسباني".

وأضاف "بعد بداية معقدة للموسم ، أظهرنا شخصية جيدة في 19 مباراة بدون هزيمة، لكننا لم نكن قادرين على الحفاظ على هذا المستوى".

وتابع "قررت مع الفريق الطبي لبرشلونة أن أخضع لتدخل جراحي في ركبتي".

وشدد "أنا حزين لأنني سأغيب عن صفوف منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2020 هذا الصيف".

وأكمل "لأول مرة منذ سنوات عديدة سأكون ضمن المشجعين في المنازل لدعم بلادي، وأتمنى أن نتوج بالبطولة".

وأوضح "بعد العطلة الصيفية، عندما نعود إلى الملعب، أتمنى أن أتمكن من اللعب أمام الجماهير مرة أخرى، أفتقد ذلك بشدة".

وأتم تير شتيجن رسالته للجماهير بقوله "شكرا لكم على دعمكم طوال هذا الموسم الصعب".