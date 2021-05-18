"لبداية الموسم الجديد بالشكل الأمثل".. رويس يعلن عدم مشاركته مع ألمانيا في يورو 2020

أعلن ماركو رويس قائد بروسيا دورتموند عن عدم مشاركته مع منتخب ألمانيا في بطولة أوروبا "يورو 2020".

ونشر رويس بيانا عبر "انستجرام" كشف فيه عن كواليس اتخاذه للقرار بعد اتفاقه مع يواكيم لوف مدرب المنتخب.

وكتب رويس: "بعد موسم ناجح استُهلكت فيه، قررت مع مدرب المنتخب أنني لن أذهب لبطولة أوروبا".

وأضاف "هذا القرار يعد صعبا للغاية بالنسبة لي لأنني لطالما شعرت بالفخر لتمثيل ألمانيا".

وأوضح "لكن بعد سنة بها منافسات شديدة حققت بها أهدافي مع بروسيا دورتموند كان علي أن اتخذ القرار الذي يعطيني الوقت للراحة".

وكشف "سأستغل فترة الراحة بحكمة لكي أكون قادرا على بداية الموسم الجديد على النحو الأمثل".

وأتم "أرجو التوفيق لـ يوجي والمنتخب خلال بطولة أوروبا وسأواصل دعمهم كمشجع".

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وتبدأ بطولة أوروبا يوم 11 يونيو المقبل وتستمر حتى 11 يوليو.

وتتواجد ألمانيا في المجموعة السادسة مع المجر والبرتغال وفرنسا.

ولعب رويس 48 مباراة مع دورتموند في الموسم الحالي وسجل 10 أهداف وصنع 14.

وقاد رويس فريقه للفوز بكأس ألمانيا في الموسم الحالي على حساب لايبزج مع ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وكان رويس قد لعب 44 مباراة دولية مع ألمانيا وسجل 13 هدفا لكنه غاب عن تتويج المنتخب بكأس العالم 2014 بسبب الإصابة.