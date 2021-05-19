"من الأفضل في تاريخ جيله".. لامبارد ينضم لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

دخل فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق لقائمة قاعة المشاهير "Hall of fame" بحسب ما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد استحدثت تكريم قاعة المشاهير كأعلى تكريم ممنوح للاعبين الذين لعبوا في المسابقة.

ووُصف لامبارد بأنه "من أفضل لاعبي خط الوسط في جيله" في إعلان دخوله لقاعة المشاهير.

A midfielder widely regarded as one of the best of his generation, viewed as a hero among @ChelseaFC fans and respected across the footballing divide 🔵 Frank Lampard is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/EBZYOdVGjD — Premier League (@premierleague) May 19, 2021

ويعد لامبارد اللاعب الخامس الذي يدخل قاعة المشاهير، بعد تييري هنري هداف أرسنال وآلان شيرار هداف نيوكاسل وإريك كانتونا وروي كين ثنائي مانشستر يونايتد السابق.

وكان الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي قد أعلن دخول 8 لاعبين لقاعة المشاهير في العام الحالي.

وسبق للامبارد وأن فاز بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي.

ويعد لامبارد أكثر لاعب وسط تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي برصيد 177 هدفا خلال 609 مباراة لعبها مع تشيلسي ووست هام ومانشستر سيتي.