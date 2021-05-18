مباشر – مانشستر يونايتد (1) - (0) فولام.. تسدية رائعة من برونو

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 18:58

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد فولام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وفولام التي تقام في الجولة 27 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وتشهد المباراة حضور الجمهور في ملعب أولد ترافورد للمرة الأولى منذ فيروس كورونا.

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ق61: هجمة خطيرة لفولام عن طريق لوكمان تصدى لها دي خيا وارتدت الكرة إلى فابيو كارفاليو ولكن دي خيا تصدى له مجددا.

ق55: أريولا يتصدى لتسديدة من جرينوود.

ق51: ركلة حرة ليونايتد بعد عرقلة مكتوميناي وتسديدة برونو مرت بجوار المرمى بقليل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق38: التهديد الأول من فولام بتسديدة من فابيو كارفاليو بعدما مر بطريقة جميلة من ليندلوف لكن دي خيا تصدى له.

ق26: تسديدة قوية من برونو فيرنانديز تصدى لها حارس فولام.

ق16: تقنية الفيديو تؤكد صحة الهدف وعدم وجود كافاني في موقف تسلل.

ق15: جووووووووووووووول بينية رائعة بالكعب من برونو وكافاني يسدد كرة ساقطة "لوب" من أكثر من 30 ياردة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول ليونايتد.

ق5: رأسية من بوجبا مرت أعلى مرمى فولام بقليل.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد فولام
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