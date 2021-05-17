هل اقتربت العودة؟ سوانزي سيتي يفوز على بارنسلي في الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي

الإثنين، 17 مايو 2021 - 23:54

كتب : FilGoal

أندري آيو - سوانزي سيتي

فاز سوانزي سيتي على بارنسلي بهدف دون مقابل على ملعب أوكويل في ذهاب نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أندري آيو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

وتلعب مباراة الإياب يوم السبت المقبل، الموافق 22 مايو، على ملعب الحرية.

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وكرر سوانزي سيتي فوزه على بارنسلي، بعدما انتصر عليه في الموسم العادي في مباراتي الدور الأول والثاني بنفس النتيجة: 2-0.

واحتل سوانزي سيتي المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى ليواجه بارنسلي صاحب المركز الخامس، في الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز وفقا للوائح البطولة.

ويلعب الفائز من مواجهة سوانزي سيتي وبارنسلي ضد الفائز من مواجهة بورنموث وبرينتفورد في النهائي المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز يوم 29 مايو.

وكان بورنموث قد فاز على بارنسلي بهدف في مباراة الذهاب. (طالع التفاصيل)

وهبط سوانزي سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018، ومنذ ذلك الموسم وهو ينافس في الدرجة الأولى.

سوانزي سيتي بارنسلي
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