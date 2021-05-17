خطوة على النهائي.. بورنموث يتغلب على برينتفورد في ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي

فاز بورنموث على برينتفورد بهدف دون مقابل بالمباراة التي أقيمت على ملعب فيتاليتي في ذهاب نصف نهائي ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي.

وسجل أرنوت جروينفيلد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 55 لأصحاب الأرض.

وتقام مباراة العودة، يوم السبت المقبل الموافق 22 مايو، على ملعب برينتفورد.

واحتل بورنموث المركز السادس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ليلعب ضد برينتفورد صاحب المركز الثالث في المسابقة.

ويلعب الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مواجهة سوانسي سيتي وبارنسلي في نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 29 مايو.

ويعد هدف جروينفيلد هو رقم 15 له في هذا الموسم.

ولم يفز بورنموث على برينتفورد من قبل في مباراتي الموسم العادي.

إذ خسر على ملعب برينتفورد في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، وهُزم على ملعبه في الدور الثاني بهدف.

ويبحث بورنموث عن العودة مجددا للدوري الإنجليزي، بعدما هبط في موسم 2019-2020.