تقرير: ميندي لن ينضم لقائمة فرنسا في يورو 2020
الإثنين، 17 مايو 2021 - 23:21
كتب : FilGoal
خرج فيرلان ميندي ظهير أيسر ريال مدريد من حسابات ديديه ديشامب المدير الفني لفرنسا للانضمام لقائمة المنتخب المشاركة في بطولة أوروبا "يورو 2020".
فيرلاند ميندي
النادي : ريال مدريد
وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن ميندي لن يتواجد في قائمة فرنسا في البطولة الأوروبية بسبب إصابته.
وكان ريال مدريد قد أعلن عن إصابة ميندي بـ بالتهاب (سمحاق الظنبوب) هو التهاب يحدث للرياضيين في طبقة إدراج العضلات والأربطة ويظهر في منطقة الساق. (طالع التفاصيل)
ويأتي سبب استبعاد ميندي من القائمة بسبب عدم قدرته على المشاركة في تحضيرات فرنسا والمباريات الودية التي سيخوضها المنتخب قبل البطولة.
وسبق لميندي لعب 7 مباريات دولية مع منتخب فرنسا.
ولعب ميندي (25 عاما) 38 مباراة مع ريال مدريد وسجل هدفين في كل البطولات.
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