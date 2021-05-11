هل يلحق بــ اليورو؟.. ريال مدريد يعلن إصابة ميندي

أعلن ريال مدريد إصابة فيرلاند ميندي ظهير الفريق بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

فيرلاند ميندي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكشفت التقارير الطبية وفقا لموقع ريال مدريد الرسمي عن إصابة اللاعب بالتهاب (سمحاق الظنبوب) هو التهاب يحدث للرياضيين في طبقة إدراج العضلات والأربطة ويظهر في منطقة الساق.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى انتهاء موسم ميندي مع ريال مدريد وعدم لحاقه بأي مباراة أخرى.

وهناك شكوك حول إمكانية لحاق ميندي ببطولة (اليورو) أمم أوروبا مع منتخب فرنسا والمقرر لها يونيو المقبل.

ولعب ميندي مع ريال مدريد هذا الموسم في 38 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل هدفين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة وبفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

ويحل ريال مدريد ضيفا على غرناطة مساء الخميس ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

ويحتاج ريال مدريد للفوز في مبارياته الثلاثة المقبلة مع تعثر أتليتكو مدريد في مباراة واحدة.