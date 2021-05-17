بيبو لـ في الجول: جاهزون لمواجهة الزمالك لحسم لقب دوري 99 لكن ننتظر قرار الإدارة

قال خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في الأهلي، إن فريق ناديه من مواليد عام 1999 جاهز للعب المباراة الفاصلة على لقب الدوري الخاص بالمرحلة السنية ضد الزمالك، يوم 26 مايو الجاري.

وأوضح بيبو لـ FilGoal.com: "جاهزون فنيا للمواجهة، ولكن ننتظر قرار مجلس الإدارة بتأكيد تلك المشاركة أو عدم لعب اللقاء".

وأردف "ثقافتنا هي الالتزام والقتال من أجل البطولات وحصدها، ولكن بسبب الأحداث حول المباراة، فالقرار بات من مجلس إدارة الأهلي".

وفي المقابل، كان طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك إن إدارته قررت عدم خوض مباراة فاصلة ضد الأهلي لتحديد بطل دوري مواليد 1999.

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك يوم 26 مايو لتحديد بطل "دوري 99".

وقال طارق يحيى لموقع ناديه الرسمي: "قرار إدارة قطاع الكرة بالنادي هو عدم خوض اللقاء لأن الزمالك هو بطل المسابقة وفقا للوائح".

وتابع "إدارة قطاع الكرة ستقدم ملفا كاملا إلى إدارة النادي يحتوي على كل المستندات التي تؤكد أن الزمالك هو البطل للمسابقة".

وأتم "لكن إدارة النادي هي صاحبة القرار النهائي في خوض المباراة من عدمه".

ماذا حدث

الأهلي فاز على الزمالك 2-1 في ختام بطولة الجمهورية مواليد 99، ليتساوى الفريقان في النقاط مع تفوق الزمالك في فارق الأهداف، وتفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة.

وفي مشهد غريب، احتفل الفريقان بالفوز باللقب، حيث طلب الجهاز الفني للأهلي حسبما علم FilGoal.com من اللاعبين الاحتفال باللقب من منطلق تساوي الفريق مع الزمالك في النقاط، وتفوقه في المواجهات المباشرة.

بينما احتفل لاعبو الزمالك باللقب، من منطلق أن الفريق يتفوق بفارق الأهداف عن الأحمر.

وصرّح طارق يحيى رئيس القطاعات في الزمالك لـ FilGoal.com: "نستغرب من احتفال الأهلي بالملعب، لترويج قصة وهمية إنهم فازوا علينا وتوجوا بالبطولة".

وشدد "ما يقوله الأهلي عن أولوية المواجهات المباشرة غير صحيح، لأن البطولة من دور واحد، فكيف يمكن تطبيق تلك القاعدة".

وأتم "على اتحاد الكرة التحلي بالشجاعة والمصداقية، وعدم التلاعب في أي شيء وإهدار حقوق الزمالك الشرعية حتى لا يحدث احتقان جديد".

فيما صرّح خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين والشباب في الأهلي لـ FilGoal.com: "لا توجد لائحة تحدد هوية بطل الدوري ولذلك نظن أنها تُحسَم بالمواجهات المباشرة في حال التساوي بعدد النقاط".

وتابع: "اللائحة التي تم الترويج لها تخص الأدوار التمهيدية والتأهل من المجموعات، وليس لها علاقة بالأدوار النهائية. وفي الوقت نفسه لا توجد لائحة تنص على كيفية حسم البطل في حال التساوي بالنقاط".

وأتم: "سننتظر حكم اتحاد الكرة وفصله في الأمر، وسنحترم القرار سواء كان في صفنا أو ضدنا".

وبعدها قرر اتحاد الكرة لعب مباراة فاصلة، تأجلت مرتين، قبل تحديد موعد نهائي لها يوم 26 مايو.