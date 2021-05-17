سولشاير: قائد يونايتد قد يلحق بنهائي الدوري الأوروبي

أوضح أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن قائد فريقه هاري ماجواير قد يشارك في نهائي الدوري الأوروبي هذا الشهر.

أصيب ماجواير في الشوط الثاني من لقاء فريقه ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي وغاب عن مباراتي ليستر سيتي وليفربول، قبل أيام من نهائي الدوري الأوروبي ضد فياريال يوم 26 مايو الجاري.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "حالة ماجواير تتحسن. جميعنا شعرنا بالإحباط في اليوم التالي لتعرضه للإصابة، ولكنه كان متفائلًا عندما تحدثت معه الآن".

وأضاف "أنا شخص متفائل بطبعي، لذلك سأظل محافظًا على أملي في لحاقه بالمباراة".

وواصل "قررنا منذ اليوم الأول عدم المخاطرة في أي شيء يخص إصابته لكي لا تتفاقم الأمور. إنه يرغب بشدة في اللعب في النهائي، ولكنه في الوقت نفسه لا يريد أن يخاطر بنفسه".

وأكمل "نتمنى أن نتلقى أخبارًا سارة قريبا، ولكننا سنمنح هاري الوقت الكافي، لأن وجوده مهم بالطبع".

وتابع المدرب النرويجي "نأمل أن يتعافى سريعًا وأن يكون جاهزًا للعب في النهائي، ولكننا سنمنحه الوقت الكافي وسنترك القرار له في النهاية".

يونايتد خسر أمام ليستر سيتي وليفربول في غياب ماجواير، الذي شارك في كل مباريات الشياطين الحمر هذا الموسم.

وأتم "ماجواير يتمتع بشخصية قيادية رائعة، وهو قائد الفريق. لقد شارك في جميع المباريات تقريبا منذ انضمامه من ليستر سيتي، لذلك نفتقده كثيرًا في الوقت الحالي".