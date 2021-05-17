سولشاير: قائد يونايتد قد يلحق بنهائي الدوري الأوروبي

الإثنين، 17 مايو 2021 - 12:44

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

أوضح أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن قائد فريقه هاري ماجواير قد يشارك في نهائي الدوري الأوروبي هذا الشهر.

أصيب ماجواير في الشوط الثاني من لقاء فريقه ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي وغاب عن مباراتي ليستر سيتي وليفربول، قبل أيام من نهائي الدوري الأوروبي ضد فياريال يوم 26 مايو الجاري.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "حالة ماجواير تتحسن. جميعنا شعرنا بالإحباط في اليوم التالي لتعرضه للإصابة، ولكنه كان متفائلًا عندما تحدثت معه الآن".

أخبار متعلقة
تعرف على تقييم صلاح أمام وست بروميتش من الصحف الإنجليزية سيرافق كاميني وسونج.. أرتا سولار يواصل ثورته ويتعاقد مع ديافرا ساكو

وأضاف "أنا شخص متفائل بطبعي، لذلك سأظل محافظًا على أملي في لحاقه بالمباراة".

وواصل "قررنا منذ اليوم الأول عدم المخاطرة في أي شيء يخص إصابته لكي لا تتفاقم الأمور. إنه يرغب بشدة في اللعب في النهائي، ولكنه في الوقت نفسه لا يريد أن يخاطر بنفسه".

وأكمل "نتمنى أن نتلقى أخبارًا سارة قريبا، ولكننا سنمنح هاري الوقت الكافي، لأن وجوده مهم بالطبع".

وتابع المدرب النرويجي "نأمل أن يتعافى سريعًا وأن يكون جاهزًا للعب في النهائي، ولكننا سنمنحه الوقت الكافي وسنترك القرار له في النهاية".

يونايتد خسر أمام ليستر سيتي وليفربول في غياب ماجواير، الذي شارك في كل مباريات الشياطين الحمر هذا الموسم.

وأتم "ماجواير يتمتع بشخصية قيادية رائعة، وهو قائد الفريق. لقد شارك في جميع المباريات تقريبا منذ انضمامه من ليستر سيتي، لذلك نفتقده كثيرًا في الوقت الحالي".

مانشستر يونايتد هاري ماجواير أولي جونار سولشاير
نرشح لكم
أخر الأخبار
محرز: لن أدع الضغط يتمكن مني قبل نهائي الأبطال.. وسأستفز كانتي يومها 2 دقيقة | أوروبا
مدرب فيلا: سقطنا أمام كريستال بالاس بسبب عدم استغلال تفوق الشوط الأول 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة كرواتيا – حضور مودريتش وكوفاسيتش.. وغياب ماركو روج عن يورو 2020 30 دقيقة | أوروبا
بيبو لـ في الجول: جاهزون لمواجهة الزمالك لحسم لقب دوري 99 لكن ننتظر قرار الإدارة 41 دقيقة | مصر
مدرب الإسماعيلي: تعديلات الدورى تزيد الضغوط على اللاعبين 41 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: أليسون يستحق هذه اللحظة الخاصة بعد كل ما مر به 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بلجيكا – حضور هازارد "ومعجزة" لـ فيتسل.. وغياب أوريجي في يورو 2020 59 دقيقة | أوروبا
"فوز مؤلم".. الأهلي يحصد دوري 2006 بالقرعة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 2 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 3 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك