في الكونفدرالية - بيراميدز يتدارك التأخر المبكر برباعية في شباك إنيمبا

الأحد، 16 مايو 2021 - 19:50

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الصورة من حسابات بيراميدز الرسمية

خرج بيراميدز بنتيجة إيجابية من ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالتغلب على إنيمبا النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في نيجيريا يوم الأحد المقبل ليصعد المتأهل لمواجهة الفائز من لقاء الرجاء المغربي وأورلاندو الجنوب إفريقي.

وتأخر بيراميدز في النتيجة مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق فيكتور مبومبا بعد خطأ فادح من شريف إكرامي.

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وأعاد أحمد سامي مدافع بيراميدز الكرة إلى شريف إكرامي الذي حاول مراوغة مبومبا لكنه نجح في استخلاص الكرة وتسجيلها داخل شباك بيراميدز.

حاول بيراميدز تدارك الأمر سريعا حتى لا يؤثر هدف إنيمبا على مشوار الفريق في بطولة الكونفدرالية.

سيطر لاعبو بيراميدز على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى إنيمبا.

وفي الدقيقة 15 نجح رمضان صبحي في إدراك التعادل بعدما ضغط على الدفاع النيجيري واستغل خطأ نيلسون أوجبونايا واستخلص الكرة ليسدد في المرمى الخالي ويحرز التعادل.

عانى بيراميدز مجددا في الدقيقة 21 بعد تعرض محمد فاروق للإصابة وخروجه اضطراري ليشارك أحمد توفيق بدلا منه.

اعتمد إنيمبا على الهجمات المرتدة بينما هاجم بيراميدز الفريق النيجيري لتسجيل الثاني.

وفي الدقيقة 35 أرسل عبد الله السعيد عرضية رائعة تخطت حارس مرمى إنيمبا لكن مرت أمام رأس إريك تراوري بغرابة.

وتغيرت الأمور في الشوط الثاني وشارك إبراهيم عادل بدلا من جون أنتوي، بهجوم مبكر من بيراميدز أسفر عن هدف التقدم من عبد الله السعيد الذي سدد الكرة في الدقيقة 49 أرضية رائعة على يسار حارس مرمى إنيمبا.

وواصل بيراميدز هجماته وأضاع الهدف الثالث في الدقيقة 54 بعد عرضية أرضية رائعة من محمد حمدي لكن سددها تراوري في جسد حارس إنيمبا وصلت إلى عبد الله السعيد لكن سددها أعلى العارضة.

وبعد أقل من أربع دقائق نجح إبراهيم عادل في تسجيل هدف رائع في الدقيقة 58 من عرضية أحمد فتحي ليحولها داخل الشباك بمقصية رائعة.

وأكمل بيراميدز نجاحه بهدف رابع من هجمة سريعة وصلت إلى رمضان صبحي في الدقيقة 67 وفضل تمريرها إلى إبراهيم عادل الخال من الرقابة وسجل الهدف الرابع.

وهدأ اللقاء في أخر 20 دقيقة بعدما ضمن بيراميدز تقدمه بنتيجة كبيرة.

واقترب بيراميدز بصورة كبيرة من التأهل إلى نصف النهائي بعد النتيجة الإيجابية أمام إنيمبا في ذهاب ربع النهائي.

الكونفدرالية بيراميدز رمضان صبحي عبد الله السعيد
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