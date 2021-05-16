انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (4)-(1) إنيمبا.. نهاية المباراة

الأحد، 16 مايو 2021 - 17:44

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز - راسينج كلوب (عبر حسابات بيراميدز)

يستضيف بيراميدز فريق إنيمبا النيجيري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في نيجيريا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد وأنتوي يواجهون إنيمبا مواعيد مباريات اليوم 16 مايو 2021.. بيراميدز وليفربول والجولة قبل الأخيرة في إسبانيا وفرنسا قائمة بيراميدز – تواجد رمضان صبحي وعبد السعيد ضد إنيمبا بيراميدز يواجه الإنتاج أثناء الأولمبياد

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نهاية المباراة

ق67 جوووول إبراهيم عادل يسجل هدفا جديدا من تمريرة رمضان صبحي

ق58 جوووووول رائع من إبراهيم عادل

ق54 إيريك تراوري يهدر عرضية محمد حمدي الرائعة في حارس المرمى وترتد لعبد الله السعيد أعلى المرمى

ق49 جووووول عبد الله السعيد يتقدم لبيراميدز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 عرضية رائعة من عبد الله السعيد تمر من أمام رأس إريك تراوري

ق24 تبديل اضطراري بخروج محمد فاروق ونزول أحمد توفيق

ق15 جووووول رمضان صبحي بعد استغلال خطأ دفاعي

ق8 تسديدة قوية من عبد الله السعيد لكن يتصدى لها حارس إنيمبا بنجاح

ق1 خطأ كارثي من شريف إكرامي يكلف إنيمبا الأول

انطلاق المباراة

في الكونفدرالية بيراميدز إنيمبا
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