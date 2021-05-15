قائمة بيراميدز – تواجد رمضان صبحي وعبد السعيد ضد إنيمبا

السبت، 15 مايو 2021 - 21:31

كتب : FilGoal

الصور من الحساب الرسمي لنادي بيراميدز

يتواجد رمضان صبحي وعبد الله السعيد في قائمة بيراميدز لمواجهة إنيمبا في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز عن قائمة فريقه لمواجهة إنيمبا، غدا الأحد.

واختار أروابارينا 20 لاعبا لدخول القائمة.

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وعاد دييجو رولان بعدما غاب عن قائمة الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - دييجو رولان.

بيراميدز الكونفدرالية
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