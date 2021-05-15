قائمة بيراميدز – تواجد رمضان صبحي والسعيد ضد إنيمبا

السبت، 15 مايو 2021 - 21:31

كتب : FilGoal

الصور من الحساب الرسمي لنادي بيراميدز

يتواجد رمضان صبحي وعبد الله السعيد في قائمة بيراميدز لمواجهة إنيمبا في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز عن قائمة فريقه لمواجهة إنيمبا، غدا الأحد.

واختار أروابارينا 20 لاعبا لدخول القائمة.

أخبار متعلقة
بيراميدز يواجه الإنتاج أثناء الأولمبياد مصدر بـ بيراميدز لـ في الجول: عقوبات مالية على اللاعبين وجلسة مع أروابارينا طبيب بيراميدز: فتحي تعرض لجرح قطعي في الجبهة واحتاج إلى 4 غرز أحمد محسن: هدفي في بيراميدز قتل المباراة وأهدرنا الوقت بطريقة شرعية

وعاد دييجو رولان بعدما غاب عن قائمة الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - دييجو رولان.

بيراميدز الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمير توفيق يشرح لـ في الجول تفاصيل اتفاق الأهلي مع راعي قميصه لمباراة السوبر الإفريقي 13 دقيقة | إفريقيا
مباشر في إفريقيا - بيراميدز يتحدى إنيمبا 19 دقيقة | الكونفدرالية
في الجول يكشف - موقف إنبي الحالي بشأن كريم فؤاد.. والطويلة يوضح 31 دقيقة | ميركاتو
جوارديولا: أجويرو يمكنه اللعب وتسجيل الأهداف حتى سن الـ40 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الزمالك (44)-(33) دوان السنغالي.. نهاية الربع الثاني ساعة | رياضات أخرى
تشكيل بيراميدز - تراوري مهاجم.. والشناوي ورمضان وإسلام عيسى يواجهون إنيمبا ساعة | الكونفدرالية
صنداونز يعتذر لـ الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كاف يعلن: كأس السوبر بين الأهلي ونهضة بركان في فقاعة طبية ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 3 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش 4 بعد تأهل الأهلي.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك