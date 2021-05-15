تشكيل صنداونز - سيرينو يقود الهجوم أمام الأهلي

السبت، 15 مايو 2021 - 20:20

كتب : حسام نور الدين

صنداونز

دفع ستيف كومفيلا المدير الفني لصنداونز الجنوب إفريقي بجاستون سيرينو أساسيا في هجوم فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا. (تعرف على تشكيل الأهلي من هنا)

وتقام المباراة بملعب الأهلي we السلام.

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وجاء تشكيل صنداونز كالآتي:

المرمى: دينيس أونيانجو

الدفاع: موسى ليبوسا - ريفالدو كويتزي - ريكاريدو ناسمينتو.

الوسط: أوبري موديبا - سيفيلي مخيليسي - ليبوهانج مابوي - ثابيلو مورينا.

الهجوم: جاستون سيرينو - بيتر شالوليلي - جيفت موتوبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

كينيدي مويني – برايان أونيانجو – ليالي لاكاي – كيريمت ايراسموس - أنديلي جالي - موتوبا مفالا – سيبوسيسو فيلاكازي – خوليسو مودو – بروميس مخوما.

بينما يغيب زواني نجم الفريق بسبب الإصابة.

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