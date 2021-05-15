تشكيل الأهلي – أيمن أشرف أساسي وشريف يقود الهجوم أمام صنداونز

يقود محمد شريف هجوم الأهلي أمام ماميلودي صنداونز، فيما يبدأ أيمن أشرف كأساسي في مركز الظهير الأيسر.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجه ماميلودي صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي شهد نفس أسماء تشكيله السابق أمام الزمالك في قمة الدوري.

محمد شريف يقود الهجوم وحيدا، وطاهر محمد طاهر يبدأ بجانب محمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات تحت المهاجم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – رامي ربيعة – محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

أمامهما: طاهر محمد طاهر – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.

من جهة أخرى، يتواجد صلاح محسن على مقاعد البدلاء رفقة محمود عبد المنعم "كهربا".

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – محمود وحيد - ياسر إبراهيم.

الوسط: وليد سليمان – محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: جونيور أجايي – والتر بواليا – صلاح محسن.