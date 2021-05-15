خبر في الجول – مصر تنظم أمم إفريقيا للشباب

السبت، 15 مايو 2021 - 17:20

كتب : محمد عبد العظيم

استاد القاهرة - دوري أبطال إفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد تنظيم بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقبلة لمصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مصر ستنظم بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، والمقرر لها عام 2023.

جاء قرار إسناد "كاف" البطولة لمصر خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقية، والذي انعقد صباح اليوم السبت في كيجالي عاصمة رواندا، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال ساعات.

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كاف استقر أيضا على ملعبي نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية للنسخة الخالية خلال الاجتماع. (طالع التفاصيل)

كانت مصر قد غابت عن النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا تحت 20 سنة في موريتانيا بعد الانسحاب من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة للبطولة بسبب تفشي فيروس كورونا في معسكر الفريق بـ تونس.

منتخب مصر أمم إفريقيا للشباب
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